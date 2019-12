A giugno dovrebbe sbarcare al Milan un nuovo terzino destro visto il fin qui deludente rendimento di Conti e Calabria. Occhio alla pista che conduce all’ex di Inter e Juve

In attesa dell’ufficialità del ritorno di Ibrahimovic, prevista tra oggi e domani, il Milan lavora sempre in vista del calciomercato di gennaio ma per rinforzare la difesa. L’obiettivo numero uno della dirigenza rimane Todibo, anche se le richieste del Barcellona e la concorrenza hanno reso la strada molto tortuosa. Non a caso è tornato in auge il nome dello juventino Rugani come alternativa al 2000 franco-guianese.

Calciomercato Milan, cercasi nuovo terzino destro: ipotesi Cancelo

In vista più del mercato estivo che di quello invernale, invece, il Milan ha senz’altro cominciato a guardarsi intorno per quanto riguarda la corsia destra, dove stanno deludendo sia Conti che Calabria di recente accostato al Napoli di Gattuso. E’ chiaro che servirà un rinforzo di spessore, un profilo importante non troppo in là con gli anni poiché sulla fascia c’è bisogno anzitutto di freschezza atletica. Lo strano triumvirato composto da Boban, Maldini e Massara, di certo sotto osservazione da parte di Elliott per via degli scarsi risultati ottenuti in questa stagione, conseguenza di una campagna acquisti deludente e per certi versi incomprensibile, potrebbe pensare nientemeno che a Joao Cancelo.

L’ex terzino di Inter e Juventus milita nel Manchester City dalla passata estate, ma finora ha deluso le attese collezionando appena 15 presenze per un totale di 989 minuti. Pep Guardiola, che pure lo ha voluto con forza, gli preferisce ormai definitivamente l’inglese Walker, tanto che ha passato in panchina ben sette delle ultime otto giornate di Premier. Non a caso si parla di una sua possibile partenza, data l’incombenza dell’Europeo, già a gennaio, direzione Valencia dove ha avuto di fatto inizio la sua carriera ad alti livelli. Se ciò non dovesse accadere, la società rossonera potrebbe provarci davvero a giugno con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto, facendo leva sugli ottimi rapporti con Jorge Mendes, agente del portoghese.

Calciomercato Milan, possibile ostacolo in Serie A per Cancelo

Approdato nelle file dei ‘Citizens’ per 65 milioni di euro, pagabili in tre esercizi con la Juve che però ne ha spesi ben 37 per l’oggetto misterioso Danilo, il Milan dovrebbe garantirne almeno sui 40 complessivi provando magari ad ottenere un prestito non di uno ma di due anni con annessa ovviamente opzione di acquisto. Il club di via Aldo Rossi potrebbe mettere in campo tutto il proprio blasone, oltre che un progetto sportivo molto più chiaro e definito dell’attuale, per sconfiggere una concorrenza certamente ampia: il classe ’94 di Barreiro rimane pur sempre un giocatore dalle grandissime potenzialità e dunque molto appetibile sul mercato nonostante l’ultimo anno e mezzo ben al di sotto delle aspettative.

Nella corsa al suo cartellino potrebbe inserirsi anche la Roma, anch’essa alla ricerca di un terzino destro viste le prestazioni non all’altezza degli attuali interpreti, capitan Florenzi compreso per il quale si sono un po’ raffreddate le piste – Fiorentina su tutte – che potrebbero condurlo lontano dalla Capitale. Cancelo potrebbe essere tentato dai giallorossi, specie perché ad allenarlo sarebbe il suo connazionale Paulo Fonseca.

