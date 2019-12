Dopo la cessione ufficiale di Mario Mandzukic, la Juventus prepara altri due addii a gennaio: ai saluti anche Perin e Pjaca

Definita ufficialmente la cessione di Mario Mandzukic, la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul fronte cessioni. In prima fila nella lista degli esuberi ci sono Mattia Perin e Marko Pjaca, entrambi destinati a lasciare i bianconeri nella sessione invernale di calciomercato alle porte. Il portiere è ormai ad un passo dal ritorno al Genoa, mentre per l’esterno croato avanza l’ipotesi Verona. Ecco gli ultimi aggiornamenti e i dettagli delle cessioni di Perin e Pjaca in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, Perin e Pjaca ai saluti: le ultime

È ai dettagli il trasferimento al Genoa di Mattia Perin. È ormai questione di ore: il 27enne farà così il suo ritorno a ‘Marassi’ e potrebbe presentarsi nel centro sportivo del club rossoblu già domenica alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.

Diverso invece il discorso per Marko Pjaca, non così vicino al Verona ma comunque diretto verso il club veneto. La squadra di Juric è al momento in vantaggio sulle altre pretendenti in Serie A e potrebbe accogliere l’esterno croato in prestito, garantendogli sin da subito una maglia da titolare. Resta solo da superare il nodo ingaggio, piuttosto importante per una neopromossa come il Verona. Una mano potrebbe arrivare proprio dalla Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi.

