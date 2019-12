Grande fermento nell’attacco del Milan. Ad un passo il ritorno di Ibrahimovic nel calciomercato invernale, mentre per giugno può tornare d’attualità la pista Correa con l’arrivo all’Atletico Madrid di Cavani

Filtra grande ottimismo per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Entro la fine della settimana, il fuoriclasse svedese scioglierà le ultime riserve sulla sua nuova destinazione. Tutti gli indizi portano in direzione Milanello, con l’ex Los Angeles Galaxy che potrebbe aggregarsi al gruppo di Pioli già per il 30 dicembre, quando i rossoneri si ritroveranno in campo dopo la sosta natalizia. L’attaccante classe ’81 dovrebbe firmare un contratto per sei mesi fino al termine del campionato, con opzione per un altro anno.

L’arrivo di Ibrahimovic potrebbe rimescolare le carte in tavola nel reparto offensivo, dove a rischiare il posto da titolare e addirittura una possibile partenza già a gennaio è Krzysztof Piatek. Grandi manovre in attacco per Boban e Maldini anche in funzione della campagna trasferimenti estiva, dove può tornare di stretta attualità il nome di Angel Correa. L’argentino, nell’ultima finestra di mercato, è stato a lungo corteggiato senza successo dal ‘Diavolo’ prima della permanenza all’Atletico Madrid alla corte di Simeone.

Calciomercato Milan, Correa con Ibrahimovic: nuovo assalto

Correa non è un titolare fisso nello scacchiere del ‘Cholo’, nonostante la sua duttilità che gli permette indifferentemente di agire da punta o esterno offensivo. Situazione, questa, destinata comunque a mutare ulteriormente con l’eventuale sbarco a Madrid di Edinson Cavani. L’uruguaiano ex Napoli è in scadenza con il PSG e ha trovato un’intesa di massima con i ‘Colchoneros’, che starebbero tentando di anticipare a gennaio il suo arrivo in Spagna. Con Cavani in rosa si ridurrebbero ancora di più gli spazi per Correa, vista la presenza di Morata, Joao Felix, Vitolo e Diego Costa nel parco attaccanti di Simeone. Cavani fungerebbe così da prezioso assist per il Milan, che a giugno potrebbe tornare all’assalto per il nazionale albiceleste. La dirigenza di Via Aldo Rossi si augura che il presidente dei madrileni Cerezo abbassi le pretese per Correa, valutato oltre 50 milioni di euro la scorsa estate.

