Calciomercato Inter, si complica Marcos Alonso: due le alternative

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione, si cerca un terzino e nel caso saltasse la trattativa che porta a Marcos Alonso, pronte due alternative.

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione, si cerca un terzino e nel caso saltasse la trattativa che porta a Marcos Alonso, pronte due alternative. Per l’ex Fiorentina, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono nate complicazioni a causa delle alte richieste del Chelsea. I blues infatti pretendono tra i 30 ed i 40 milioni per il calciatore, cifre che l’Inter non può al momento permettersi di spendere. Si valuta quindi il prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi cederebbero il giocatore solo in via definitiva.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, clamoroso ribaltone: ritorna l’interesse per il belga

Calciomercato Inter, ecco le due alternative a Marcos Alonso

Se i nerazzurri non convincessero la squadra proveniente dalla Premier League a cedere l’esterno difensivo, si ripiegherebbe su due alternative. La prima viene sempre dal Chelsea, e viene individuata in Emerson Palmieri. Per l’italo brasiliano, ex Roma, non c’è solo l’Inter, siccome a fare concorrenza troviamo la Juventus di Sarri, che vorrebbe provare a portarlo a Torino. Inoltre, l’esterno sinistro avrebbe chiesto addirittura un ricco aumento ai vertici del Chelsea, quindi la strada per lui è ancora più in salita. A giocare a favore dell’Inter potrebbe essere la voglia del giocatore di tornare in Italia per una nuova esperienza.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, l’alternativa a Vidal arriva sempre dal Barcellona

Calciomercato Inter, la seconda alternativa viene dalla Francia

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Milan, derby meneghino per Matic: il punto

Se i due calciatori del Chelsea sembrano irraggiungibili, c’è un terzo giocatore che potrebbe sbarcare a Milano. Parliamo di Kurzawa, il quale non rientra nei piani del Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non solo il terzino francese ha il contratto in scadenza a giugno, ma anche giocato solo 5 partite per tutti i 90 minuti finora. Quindi potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo permettendo alla squadra interista di avere in caso un nuovo calciatore sulla fascia ad una cifra modica. Staremo quindi a vedere, con tutto o quasi che dipenderà da un abbassamento o meno delle richieste del Chelsea per Marcos Alonso.

Leggi anche —> Calciomercato, l’Inter cala l’asso per Kulusevski | Il piano di Marotta

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Politano verso l’addio: lo puntano due club

G.S.