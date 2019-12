Cristiano Ronaldo nero di rabbia dopo la brutta sconfitta contro la Lazio in Supercoppa. Il fuoriclasse portoghese starebbe meditano l’addio, ecco perché

Scoppiata la bufera Ronaldo in casa Juventus dopo il brutto ko in Supercoppa contro la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è stata sconfitta meritatamente da quella di Simone Inzaghi per la seconda volta in quindici giorni e col medesimo risultato. Il fuoriclasse portoghese, che ha propiziato il momentaneo 1-1 firmato da Dybala, non perdeva una finale – perché è stata tale la gara andata in scena a Riad – dal 2014, quando con l’allora suo Real perse sempre la Supercoppa di Spagna contro i cugini dell’Atletico.

Calciomercato Juventus, Ronaldo contro Sarri e non solo: le ultime dalla Spagna

Secondo ‘Don Balon’, CR7 ha cominciato a perdere la pazienza sia con la squadra che con il suo allenatore, Maurizio Sarri finito al triplice fischio finale sotto l’occhio del ciclone. Il rapporto col tecnico toscano si sarebbe decisamente incrinato, al di là delle ‘pezze’ che ha provato a mettere poi la società e lo stesso ex Napoli, dopo la sostituzione all’inizio del secondo tempo della sfida col Milan di novembre, con la rabbia del classe ’85 che ha successivamente fatto il giro del mondo.

Ma Ronaldo ce l’avrebbe pure con il club, che ha promesso – e non mantenuto secondo il 34enne di Funchal – un progetto vincente. Stando sempre al portale spagnolo, il numero 7 (in scadenza nel 2022) starebbe sempre più meditando l’addio a fine stagione, ipotesi che circola da un po’ e che a onor di cronaca è stata già smentita dalla dirigenza juventina nonché dal suo agente Jorge Mendes.

