Calciomercato Juventus, nuovo club su Dybala | Cifre da record

La Juventus potrebbe perdere un pezzo pregiato già nel calciomercato invernale: un top club è pronto all’assalto

La Juventus prepara il big match contro la Lazio per la Supercoppa italiana ma allo stesso tempo non smette di pensare alle prossime sessioni di calciomercato. Diverse le occasioni già per gennaio per la dirigenza juventina sia in entrata che in uscita. Proprio per quanto riguarda le probabili cessioni, potrebbe salutare un Big di Sarri finito con forza nel mirino di un top club inglese.

Calciomercato Juventus, super offerta dalla Premier per il Big

Una pista che potrebbe concretizzarsi già a gennaio, per uno scenario assolutamente inaspettato. Paulo Dybala è finito nei pensieri del Chelsea di Lampard che vorrebbe l’argentino già il prossimo mese, con un budget monstre a disposizione per strappare la ‘Joya’ alla Juventus. L’ex Palermo, 21 presenze con 8 reti e 5 assist stagionali, è stato vicinissimo all’addio la scorsa estate nell’affare Lukaku, poi portato a casa dall’Inter di Conte.

Adesso, le porte della Premier League potrebbero tornare a riaprirsi con la pista Chelsea che prende forma col passare delle ore. Dybala sta scalando nelle gerarchie di Lampard che mantiene nel mirino anche altri top player, Sancho, Zaha e Ziyech. Sarebbero circa 120 i milioni di euro messi a disposizione da Abramovich per il rinforzo in attacco da regalare a Lampard già a gennaio. L’intenzione della Juventus appare chiara: il futuro di Dybala

Calciomercato Juventus, Chelsea-Dybala: il piano bianconero

Una situazione che potrebbe portare ad una svolta clamorosa nell’attacco della Juventus di Sarri. Paulo Dybala scala posizioni sul taccuino di Frank Lampard, desideroso di avere già a gennaio un talentuoso attaccante che trascini i Blues fino al termine della stagione. Un budget mostruoso quello a disposizione del manager inglese per la sessione invernale, circa 180 milioni di euro, che potrebbero quindi essere investiti in buona parte per l’attaccante bianconero. Dybala, dopo un inizio difficile, ha riconquistato al pari di Higuain la fiducia di Sarri che sta puntando forte su entrambi in questo fine 2019. La Juventus al momento non parrebbe intenzionate a rinunciare alla ‘Joya’ già nel mese di gennaio, con la volontà di rimandare l’eventuale discorso cessione con i ‘Blues’ e non solo, alla sessione estiva di calciomercato.

S.C