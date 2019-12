Paulo Dybala, dopo un inizio difficile, sta vivendo un grande momento di forma con la Juventus, condito da gol e assist di altissimo livello. Nel frattempo, si discute del rinnovo, ma le squadre interessate non mancano

L’eurogol siglato ieri contro la Sampdoria, con un sinistro al volo su assist di Alex Sandro, è solo l’ultima perla di Paulo Dybala. Il 26enne di Laguna Larga ha, infatti, realizzato otto reti in ventuno presenze accumulate tra Serie A e Champions League. E, nell’ultimo periodo, si è conquistato un posto di rilievo accanto all’inamovibile Cristiano Ronaldo, dopo una prima parte di stagione un po’ difficile. Un approccio al nuovo allenatore, Maurizio Sarri, condito da molteplici voci di mercato per l’argentino, accostato a Inter (nell’ambito di uno scambio con Icardi, poi finito al Psg), Manchester United, Paris Saint-Germain e Tottenham. Alla fine, però, nessuna di queste operazioni è andata in porto e la ‘Joya’ è rimasto a Torino, per la gioia dei tifosi bianconeri, ma anche della squadra visti i risultati. QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e voci di mercato

Dybala è arrivato a Torino nell’estate del 2015 dal Palermo per 40 milioni di euro ed è legato al club del presidente Andrea Agnelli da un contratto valido fino al 30 giugno 2022. Dopo le indiscrezioni estive su un possibile addio, adesso si sta iniziando a discutere di un eventuale prolungamento dell’accordo con adeguamento dell’ingaggio, ora fermo a 7 milioni di euro a stagione. Nello stesso tempo, però, le squadre pronte a fiondarsi sul prodotto del vivaio dell’Instituto de Cordoba non mancano. In particolare, è da monitorare la situazione relativa a Mauricio Pochettino, accostato anche alla Juve in caso di addio di Sarri a fine stagione: esonerato dal Tottenham poche settimane fa, al suo posto è arrivato José Mourinho, il manager argentino ha spinto con insistenza affinché la trattativa estiva andasse a buon fine.

Adesso, il suo nome viene accostato al Bayern Monaco, attualmente nelle mani di Flick dopo l’esonero di Kovac. E, nel caso in cui dovesse approdare sulla panchina dei bavaresi, potrebbe tornare a chiedere Dybala ai suoi nuovi dirigenti che, tra parentesi, vantano ottimi rapporti con Paratici e Nedved. La valutazione del numero 10 si aggira sui 150 milioni di euro, ma attualmente non sono stati mossi passi concreti, si tratta solo di una suggestione. Che potrebbe essere approfondita nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo per il rinnovo di contratto tra la Juve e l’entourage di Dybala. Nel frattempo, però, è tempo di pensare alla Supercoppa Italiana contro la Lazio, in programma domenica: per il resto, ci sarà modo più avanti.

