Calciomercato Inter, Icardi al Milan | Spunta lo scambio anti Juve

Quel rapporto ancora stretto con Milano e un futuro ancora tutto da decidere tra PSG, Inter ed una soluzione a sorpresa: chance per Mauro Icardi.

Dopo una lunghissima estate di tira e molla, a fine calciomercato Mauro Icardi ha salutato l’Inter per accasarsi al Paris Saint Germain in prestito con riscatto. Dopo un’iniziale fase di ambientamento il bomber argentino ha iniziato a trovare continuità di impiego e rendimento in un attacco completato da stelle del calibro di Neymar, Di Maria e Mbappe, relegando al ruolo di comprimario Edinson Cavani. L’ex numero 9 nerazzurro ha infatti una media gol impressionante con ben 13 centri in 16 apparizioni tra campionato e Champions League. Statistiche importanti che potrebbero spingere il PSG ad esercitare il diritto di riscatto presente nell’accordo stipulato in estate con l’Inter per trattenerlo ancora a Parigi. Eppure nonostante il rendimento da centravanti navigato qualche dubbio sul destino dell’ex interista continua ad aleggiare soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Wanda Nara. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, spunta la suggestione Icardi per il Milan

Nell’anticipazione di ‘Verissimo’ rivelata ieri, che andrà in onda su Canale 5, la moglie e procuratrice di Icardi, Wanda Nara, ha addirittura aperto ad un clamoroso rientro a Milano: “Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del Psg alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà”. Parole queste della showgirl argentina che confermano ancora una volta l’amore della famiglia Icardi per la città di Milano. Un sentimento che non essendo condiviso dall’Inter potrebbe anche portare ad una clamorosa suggestione di calciomercato con il Milan coinvolto nella trattativa. I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un attaccante di livello assoluto per il futuro e già in passato il cambio di maglia da una sponda all’altra era stato paventato.

Calciomercato Inter, ‘idea indecente’: piace Donnarumma

Milano potrebbe quindi diventare la città del ‘tradimento’ con Icardi che al momento è null’altro che una suggestione e che potrebbe essere accompagnato in un viaggio a parti invertite da Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero sta discutendo da mesi di un possibile prolungamento di contratto con il club di Elliott che potrebbe anche non arrivare, soprattutto in caso di mancata Champions del ‘Diavolo’. In quel caso si aprirebbe qualunque tipo di soluzione. Tra queste la stessa Inter che vista l’età di Handanovic potrebbe anche pensare al clamoroso ‘sgarro’ nei confronti dei rivali di sempre. A far sognare i tifosi nerazzurri è stato inoltre lo stesso Donnarumma, che nella serata della festa dedicata al 120esimo compleanno del club rossonero ha deciso di sfoggiare i colori dell’altra squadra di Milano. Un semplice abito che sul web ha scatenato la fantasia dei supporters interisti. E attenzione anche all’interesse della Juventus, un possibile approdo del rossonero sull’altra sponda di Milano potrebbe incasinare anche i piani di Paratici.

G.B.