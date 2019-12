La Juventus coltiva il sogno di riportare a Torino Paul Pogba ma Ole Gunnar Solskjaer ha blindato, almeno a parole, il centrocampista francese.

Paul Pogba resta sempre uno dei grandi obiettivi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato della Juventus. Il francese classe 1993 è infatti il pallino della dirigenza bianconera che lo prese a parametro zero prima di rivenderlo a peso d’oro allo stesso Manchester United. Una seconda avventura inglese non troppo esaltante per il fenomeno della Francia che tra infortuni ed acciacchi vari ha anche giocato poco. In particolare in questa stagione Pogba ha messo a referto appena 5 presenze in Premier League ed una in coppa con due assist e nessun gol.

Calciomercato Juventus, Solskjaer blinda Pogba

Numeri fin qui miseri per la stella della mediana di Solskjaer che spera di recuperarlo a breve. Il tecnico norvegese del Manchester United ora sembrerebbe intenzionato a puntare nuovamente sul campione del mondo come dimostrato dalle ultime parole in conferenza stampa: “Pogba non sarà venduto a gennaio. Paul ha bisogno di tempo per mettersi in forma e tornare in campo, sono sicuro che farà la differenza per noi. Lui è uno dei migliori giocatori al mondo quando gioca bene ed è in forma. Quando è stato bene, ha fornito alla squadra prestazioni fantastiche”.

Calciomercato Juventus, anche Zidane sogna Pogba

Una presa di posizione decisa quella di Solskjaer utile quindi a tenere lontane le estimatrici del francese. Su Pogba oltre alla Juventus c’è infatti da tempo anche il Real Madrid. Non è un mistero che Zinedine Zidane gradirebbe allenare il suo connazionale già con il mercato di gennaio. Qualora però lo United riuscisse a trattenere il calciatore ulteriormente si aprirebbe poi una vera e propria battaglia a giugno.

