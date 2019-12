Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per Haaland

Calciomercato Milan, i rossoneri piombano su Haaland: il norvegese alternativa a Ibrahimovic, l’offerta per sbaragliare la concorrenza della Juventus

Il Milan prepara le mosse in vista del mercato di gennaio, per provare una difficile rimonta in classifica. Molto, per i rossoneri, passerà anche dalla sfida di domenica contro l’Atalanta, cruciare per tentare la scalata in campionato. Uno scontro diretto da non fallire per la squadra di Pioli, attardata e che ha perso una grande occasione domenica scorsa contro il Sassuolo. I colpi che la dirigenza metterà a segno nella sessione di trattative invernale possono essere decisivi per il futuro immediato e più a lungo termine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ecco il primo acquisto: colpo inaspettato

Calciomercato Milan, offerta per Haaland

Il grande sogno rimane il ritorno di Ibrahimovic, ma più passano i giorni e più lo svedese si allontana. Per evitare di restare con un pugno di mosche in mano, la dirigenza si sta muovendo per un’alternativa di livello. Alternativa che sarebbe stata identificata in Erling Haaland, centravanti del Salisburgo. Il giovane attaccante norvegese piace a molte grandi squadre, ma il Milan intende mettere sul piatto cifre notevoli per convincerlo. Stando al ‘Corriere dello Sport’, si parla di un’offerta di un contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta superiore a quella della Juventus, per mettere a segno il colpo subito e sfruttare la clausola da 30 milioni di euro esercitabile entro gennaio. I buoni rapporti con Raiola potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare. Il rischio asta è comunque dietro l’angolo. Provano a muoversi in anticipo anche il Borussia Dortmund e il Lipsia, senza parlare del Manchester United, estimatore della prima ora di Haaland. Il Milan sembra, comunque, deciso ad andare fino in fondo, anche se si dovesse giocare al rialzo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ultimatum a Ibrahimovic: c’è la data

Calciomercato Milan, Gasperini il post Pioli: ecco il primo colpo

N.L.C.