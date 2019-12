Gasperini è un pallino della dirigenza rossonera che a fine stagione silurerà Stefano Pioli a meno di conquista di un posto in Champions League

Non è sbagliato porsi la domanda già adesso: chi sarà il prossimo allenatore del Milan? L’attuale, Stefano Pioli, potrebbe restare anche l’anno prossimo solamente in caso di qualificazione alla Champions, un traguardo ora distante la bellezza di 11 punti. Per cui ad oggi sono scarse le percentuali di una permanenza del parmense sulla panchina del ‘Diavolo’ oltre giugno. Per rispondere dunque al quesito iniziale: ci sono ottime possibilità che possa essere Gian Piero Gasperini il futuro allenatore rossonero.

Calciomercato, Gasperini con Sartori: rilancio Milan con i big dell’Atalanta

Sono proprio di giornata le indiscrezioni di calciomercato che danno il club di Elliott interessato a Giovanni Sartori, Direttore sportivo dell’Atalanta e quindi tra gli artefici dei grandi risultati che sta ottenendo in questi anni la formazione orobica, ultimo la qualificazione agli ottavi di Champions. Il classe ’57 ha scritto pagine importanti anche a Verona con il Chievo e il suo eventuale arrivo nella Milano rossonera avrebbe due conseguenze pressoché certe: l’addio di Frederic Massara, il Ds adesso in carica e l’ingaggio, appunto, di Gasperini cercato peraltro già l’estate scorsa. E per il quale il Milan rappresenterebbe un’occasione super per riscattare il ‘fallimento’ sulla panchina dei cugini dell’Inter nella stagione 2011/2012, in cui non durò nemmeno tre mesi.

Calciomercato Milan, Gasperini si porta il bomber: bye bye Piatek

A Milanello l’allenatore piemontese ritroverebbe diversi giocatori lanciati e valorizzati a Bergamo (ma anche al Genoa, vedi Suso) e che in rossonero, per varie ragioni, hanno fatto fiasco: da Kessie a Conti fino a Caldara, tutta gente che potrebbe rilanciare facendo risparmiare un po’ di soldi sul mercato ai dirigenti. A loro Gasperini, 62 anni a gennaio, potrebbe chiedere solo l’acquisto di uno dei suoi ‘fedelissimi’ all’Atalanta, nello specifico il bomber Zapata che putroppo quest’anno – dopo una partenza sprint – sta avendo continui guai fisici. Il valore del 28enne colombiano, però, è indiscutibile e forse nemmeno palesatosi completamente: a finanziare il colpo sarebbe, manco a dirlo, Krzysztof Piatek.

