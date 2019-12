Calciomercato Milan, si cambia a centrocampo: gli scenari per il 2020

Il Milan progetta il calciomercato invernale, con il centrocampo che tra gennaio e giugno potrebbe essere rivoluzionato: tutti i possibili addii

Il Milan prepara la difficile trasferta con l’Atalanta senza però dimenticarsi dei possibili movimenti, nelle prossime sessioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita. In tal senso, oltre al sogno Ibrahimovic, il focus potrebbe riguardare il centrocampo con diverse pedine che potrebbero portare un interessante tesoretto in casa Milan.

Calciomercato Milan, il piano a centrocampo: tanti gli addii

Sono quattro i nomi che potrebbero, tra gennaio e giugno, salutare Milanello portando diversi milioni nelle casse rossonere. In primissima linea Lucas Biglia, ormai fuori dal progetto milanista e sostituito in pianta stabile da Bennacer davanti alla difesa. Pioli ha dunque scelto l’ex Empoli in cabina di regia, relegando alla panchina l’argentino in scadenza 2020. L’ex capitano della Lazio potrebbe dire addio già a gennaio, con diverse opzioni (Cina e Sudamerica) sul piatto. In seconda battuta, la cessione che potrebbe portare diversi milioni in casa Milan è quella riguardante Franck Kessie. L’ivoriano non sta soddisfacendo per le sue prestazioni poco brillanti e le parole dell’agente che non ha chiuso ad un addio, lasciano trasparire un divorzio all’orizzonte. Sull’ex Atalanta sempre vigile il Napoli di Gattuso, sponsor numero uno per il roccioso mediano.

Da valutare Bonaventura, in scadenza a giugno e tra i migliori nelle ultime settimane. I rossoneri sarebbero orientati a rinnovare il contratto del polivalente centrocampista ma tutto o quasi dipenderà dall’agente di Jack, Mino Raiola. Infine, in estate, potrebbe salutare anche Lucas Paqueta che sta facendo un’enorme fatica ad imporsi nel 4-3-3 di Pioli. Il brasiliano sembra non riuscire ad esplodere ed in caso di offerta importante, viene considerato sacrificabile.

Milan, tesoretto dalle cessioni: le cifre

Almeno 25-30 i milioni che il Milan intenderebbe incassare dalla cessione di Franck Kessie. Arrivato dall’Atalanta nell’estate 2017 grazie al duo Fassone-Mirabelli, l’ivoriano sarebbe finito nel mirino del Napoli di Gattuso. Se per Bonaventura la speranza rossonera è quella di ottenere il rinnovo dopo diversi colloqui con Raiola, a partire in estate potrebbe essere Paqueta che non sembra essersi integrato nel calcio italiano. L’addio di Biglia, infine, sgraverebbe le casse del club di Elliott di un ingaggio pesantissimo. Sono 3,5 i milioni percepiti dall’argentino che non ha mai brillato sin dal suo approdo dalla Capitale. Un tesoretto prezioso da reinvestire in buona parte tra gennaio e giugno: il centrocampo rossonero è pronto a cambiare pelle.

