Calciomercato Milan, pronto l’addio in attacco: gli scenari

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio di un attaccante già a gennaio: le ultime

Il Milan, incassato lo 0-0 casalingo contro il Sassuolo, prepara la difficile trasferta contro l’Atalanta. La squadra di Stefano Pioli prosegue la scalata al quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, con diversi movimenti sia in entrata che in uscita studiati dalla dirigenza rossonera: un attaccante vicino ai saluti.

Calciomercato Milan, Rebic ai saluti: le ultime

Ante Rebic ed il Milan sono vicinissimi al divorzio. L’attaccante croato ha deluso tutte le aspettative, finendo nel dimenticatoio con Giampaolo prima e Pioli poi. L’esterno non ha dunque colpito la dirigenza che, secondo ‘Tuttosport‘, sta già apparecchiando l’addio. Un addio che potrebbe coincidere quindi con il ritorno all’Eintracht Francoforte dopo soli 6 mesi, dopo essere approdato a Milanello nello scambio con Andrè Silva.

Il portoghese, nonostante il rientro imminente di Rebic, è comunque destinato a restare in Germania almeno fino al termine della stagione. Situazione in divenire ma la linea in casa Milan pare ormai tracciata: Ante Rebic ai saluti, sempre più lontano da Milanello.

Milan-Rebic, che flop: i numeri del croato

Un approdo in Serie A carico di grandi aspettative assolutamente disattese fino a questo momento. Ante Rebic ha da tempo le valigie in mano ed è pronto a dire addio al calcio italiano già nel calciomercato di gennaio. Il croato tornerà all’Eintracht Francoforte dopo sole 7 presenze e 177′ in campo. Rebic non ha mai dato l’impressione di poter fare la differenza in rossonero ed è quindi destinato a cercare fortuna altrove: ritorno al passato, l’Eintracht Francoforte nel suo futuro.

