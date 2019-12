Calciomercato Milan, ultimatum ad Ibrahimovic: c’è la data

Il Milan non molla Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dovrà accettare la proposta rossonera prima di Natale, altrimenti il club virerà su altri giocatori.

Resta lui il grande sogno rossonero. Il Milan continua a non mollare la pista Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese resta il primo obiettivo per Boban e Maldini, ma la concorrenza non manca e il giocatore non ha ancora detto sì. La concorrenza poi non manca. Oltre al Napoli adesso spunta anche l’Everton, che è pronto ad annunciare Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, ecco il primo acquisto: colpo inaspettato

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, si cambia a centrocampo: gli scenari per il 2020

Calciomercato Milan, ultimatum ad Ibrahimovic

I colloqui tra la dirigenza milanista e l’agente del giocatore, Mino Raiola, proseguono in maniera continuativa, anche perché diversi sono gli assistiti del procuratore italo-olandese che fanno parte della rosa rossonera. Da Donnarumma a Romagnoli, passando per Bonaventura, per cui il Milan lavora ad un rinnovo contrattuale, vista la scadenza nel prossimo giugno.

Per tutte le ultime notizie sul calciomercato CLICCA QUI!

Secondo ‘Sky Sport’ il Milan avrebbe dato a Ibrahimovic un’ultimatum. Il giocatore svedese avrebbe tempo sino al 25 dicembre per rispondere alla proposta rossonera. Se la risposta però dovesse non arrivare entro quella data, il Milan allora deciderà di virare su un altro profilo. Maldini ha sottolineato come sarà sempre più complesso riuscire a convincere lo svedese con il passare del tempo.

Calciomercato Milan, le alternative per l’attacco

La sensazione dunque è quella che il Milan attenderà Ibrahimovic sino all’ultimo. Se però la risposta non arriverà, sarà necessario virare su altri. Le opzioni principali portano al Real Madrid, con Jovic e Mariano Diaz entrambi in uscita e possibili occasioni per il club rossonero. Ma altre occasioni sono rappresentate da Giroud, che piace anche all’Inter e da Mario Mandzukic, esubero in casa Juventus. Attenzione però alla suggestione Mauro Icardi, un affare però quasi impossibile, almeno per gennaio.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, Rodriguez ha scelto: ecco la sua prossima squadra

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, pronto l’addio in attacco: gli scenari

A.G.