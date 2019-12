Dejan Stankovic, vecchia gloria dell’Inter, è recentemente entrato a far parte del settore giovanile nerazzurro, ma può già salutare e trasferirsi alla Stella Rossa.

Dejan Stankovic già ai saluti? L’ex centrocampista serbo è recentemente entrato a far parte dello staff tecnico dell’Inter, ma potrebbe già cambiare aria. Nessun attrito con la società però, semplicemente la grande occasione di diventare capo allenatore. E non per un club qualsiasi, ma quello in cui lui è nato e cresciuto: la Stella Rossa.

Calciomercato Inter, la vecchia gloria verso Belgrado

Lo scorso 28 novembre, l’Inter ha comunicato che Dejan Stankovic è entrato a far parte dello staff del Settore Giovanile, nel dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale. Una nuova avventura nerazzurra per il serbo, dopo essere stato giocatore e club manager della società meneghina.

Un’avventura destinata però a durare solo poche settimane. Stankovic sarebbe infatti vicinissimo alla panchina della Stella Rossa. Vladan Milojevic ha infatti comunicato in conferenza stampa di non essere più alla guida della squadra serba e, ora che il posto è vacante, serve un nuovo capo allenatore. In cima alla lista dei candidati ci sarebbe proprio l’ex giocatore di Lazio e Inter.

Calciomercato Inter, prima avventura in panchina per Stankovic?

Sarebbe proprio il classe 1978 il principale candidato a sostituire Milojevic come tecnico della Stella Rossa. Per lui si tratterebbe della prima esperienza in panchina. Una scelta forte da parte del club, che punta su una vecchia gloria che conosce benissimo l’ambiente, pur avendo poca esperienza come allenatore. Stankovic infatti, oltre ai ruoli dirigenziali all’interno dell’Inter, è stato soltanto vice-allenatore di Andrea Stramaccioni all’Udinese nella stagione 2014-2015.

