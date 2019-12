L’Inter ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Conte con acquisti mirati: la sfuriata di Vidal in allenamento apre a nuovi scenari

Grande appuntamento calcistico in Spagna. Questa sera al Camp Nou andrà di scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, la sfida più attesa della stagione in Liga. Da pochi minuti, come svelato da ESPN Spagna, ci sarebbe stato una sfuriata senza precedenti di Arturo Vidal (obiettivo di mercato dell’Inter) durante la rifinitura di pochi minuti fa. Quando il guerriero cileno ha saputo da Valverde dell’ennesima esclusione dai titolari, ha lasciato il campo di allenamento per dirigersi velocemente negli spogliatoi. Secondo le ultime indiscrezioni della vigilia il giocatore partirà dalla panchina: così la notizia dell’ultim’ora potrebbe sbloccare rapidamente la cessione a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Ancelotti tenta il colpo bianconero

Calciomercato Inter, nuova chance per Vidal

Già da diverse settimane il nome di Vidal è circolato con insistenza negli ambienti nerazzurri. Conte ha esaltato le sue caratteristiche in una recente intervista con lo stesso centrocampista del Barcellona, che ha elogiato a sua volta il condottiero leccese attraverso nuove dichiarazioni. I due si conoscono molto bene dai tempi della Juventus, dov’è l’attuale giocatore blaugrana è esploso definitivamente nel calcio che conta. Ora lo stesso allenatore dell’Inter potrebbe esultare visto che la società milanese vorrebbe rinforzare la zona centrale di campo con acquisti di prima fascia. Vidal è l’obiettivo numero uno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici punta il gioiellino francese

Finora in stagione il cileno ha collezionato soltanto 642 minuti con quattro gol all’attivo: per lui soltanto tre gare da titolare. Un bottino un po’ magro con l’ex Bayern Monaco, voglioso di conquistare l’ennesimo scudetto della sua carriera. L’Inter potrebbe rappresentare la sua nuova avventura.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>>

Calciomercato, Allegri torna e saccheggia le big di Serie A: cinque stelle nel mirino

Calciomercato Inter, futuro Icardi: dal PSG alla Juventus, parla Wanda Nara!

S.I.