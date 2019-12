L’arrivo di Ancelotti sulla panchina dell’Everton può avere ripercussioni anche sul calciomercato Juventus, soprattutto in uscita

Dopo l’esonero dal Napoli, Carlo Ancelotti è pronto a rimettersi subito in carreggiata per guidare l’Everton. Il club di Liverpool ha puntato in alto per tentato di risalire la china, ma per riuscirci servirà anche un calciomercato invernale di livello. Parzialmente risollevati dalla cura Duncan Ferguson, che ha portato in dote la vittoria contro il Chelsea e il pareggio contro lo United, i ‘Toffees’ hanno bisogno di rinforzi in ogni ruolo e se per l’attacco si parla di un possibile inserimento per Zlatan Ibrahimovic, anche per quanto riguarda il centrocampo le strategie dell’ex allenatore del Chelsea potrebbero entrare in contatto con la Serie A. Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un possibile interessamento per Zielinski, ma il polacco non è l’unico calciatore della Serie A sul taccuino della società inglese.

Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole Rabiot

I radar di Ancelotti sono orientati anche verso Torino dove dalla scorsa estate si è trasferito Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sta facendo tremendamente fatica ad imporsi alla Juventus e quando è stato chiamato in causa da Maurizio Sarri ha spesso deluso le aspettative. In caso di offerta concreta, non è escluso che l’ex Psg possa partire, a patto che la mediana bianconera possa recuperare le pedine importanti o essere rimpolpata con nuovi innesti. Lo staff del tecnico di Reggiolo già da tempo sta monitorando la situazione del mancino francese, che l’Everton potrebbe chiedere in prestito.

Juventus, non solo Rabiot: capitolo cessioni

Il 24enne bianconero, d’altronde, ha debuttato nel calcio professionistico proprio grazie a Carlo Ancelotti, che nella stagione 2012/13 lo ha fatto esordire con la maglia del Psg, regalandogli nove presenze complessive tra Ligue 1, Champions e Coppe e facendolo conoscere al grande pubblico. Il futuro di Rabiot è, tuttavia, legato anche a quello di Emre Can. Difficile prevedere, infatti, la cessione di due centrocampisti durante la finestra invernale di mercato. In attacco, resta sempre in bilico la posizione di Federico Bernardeschi, mentre Mario Mandzukic partirà quasi sicuramente.