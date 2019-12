Calciomercato Juventus, Paratici punta il gioiellino francese

La Juventus vigile sui giovani talenti europei: nel mirino di Fabio Paratici c’è Isaac Lihadji, ala dell’Olympique Marsiglia classe 2002.

Da sempre vigile sui migliori prospetti del calcio italiano ed europeo, la Juventus studia con attenzione i talenti del futuro. Il club bianconero è a caccia del ‘nuovo Cristiano Ronaldo’: un big che possa scaldare gli animi dei tifosi, ma valuta anche i giovani più interessanti per fare in modo che quel tipo di giocatore possa costruirselo in casa propria. In questo senso ecco l’interesse di Fabio Paratici e della dirigenza bianconera per la nuova stellina del calcio francese, Isaac Lihadji, ala destra dell’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Juventus, chi è il pupillo di Rudi Garcia

Isaac Lihadji è uno dei nuovi talenti emergenti del calcio francese. Insieme a Boubacar Kamara e Maxime Lopez è uno dei prospetti più interessanti del vivaio dell’Olympique Marsiglia, ma se i due sono ormai in pianta stabile in prima squadra, Lihadji si sta approcciando adesso al calcio dei grandi. Nato nel 2002 proprio a Marsiglia, originario delle Comore, arcipelago dell’Oceano Indiano appartenente all’Africa, Lihadji è un’ala destra di piede sinistro, veloce e molto bravo tecnicamente.

Rudi Garcia, ex allenatore dell’OM che affronterà proprio la Juventus in Champions League con il Lione, stravedeva per questo ragazzo, che ha però debuttato in Ligue 1 in questa stagione sotto la guida di Andre Villas Boas. Il suo contratto con la società transalpina scade a giugno: l’OM lavora per il rinnovo ma tantissime sono le squadre che sognano lo scippo.

Calciomercato Juventus, Paratici lancia la sfida per Lihadji

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, la Juventus è uno dei club più interessati al talentuoso esterno d’attacco transalpino. Paratici lo segue con attenzione e sogna il colpo a zero per la prossima estate. La concorrenza però non manca. In Francia è soprattutto il Lilla ad essere interessato al giocatore, che sogna di farne l’erede di Ikone. La concorrenza maggiore arriva però dalla Germania, con Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco pronte a battagliare. A loro si aggiungono anche Arsenal, Valencia e Barcellona. La sfida è lanciata, la Juventus dovrà essere la più abile e la più veloce ad assicurarsi il talentuoso esterno offensivo.

