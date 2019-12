Mauro Icardi è sempre al centro delle numerose trattative di mercato. Di proprietà dell’Inter, in prestito al PSG: Wanda Nara svela il suo futuro

Mauro Icardi sta ritrovando gol ed entusiasmo in Ligue1 con la maglia del Paris Saint-Germain dopo gli ultimi mesi da separato in casa con l’Inter. Nelle ultimissime ore di mercato è arrivato il trasferimento sotto la Tour Eiffel che lo ha reso nuovamente protagonista con gli applausi dello stesso direttore sportivo Leonardo. Questa sera è tornata a parlare la sua moglie-agente Wanda Nara, che ha rivelato gli obiettivi dell’attaccante argentino ai microfoni di Piero Chiambretti durante il programma “#CR4 – La Repubblica delle donne”: “Non lo so chi sia stato a cacciarlo, ma è stata una cosa che è andata bene a tutti”. Poi ha aggiunto: “Mauro si è trasferito in una squadra migliore e più importante. Il Paris Saint-Germain è davvero uno dei club più importanti del mondo”.

Calciomercato Inter, Wanda Nara a tutto tondo su Icardi

La stessa donna, che cura gli interessi del marito sul piano calcistico, ha rivelato anche dinamiche della loro vita privata, in particolar modo sulla sfera sessuale: “Sui consigli sessuali di Conte non saprei cosa dire. Dovrei provarlo a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Lui solo dopo la partita solo se è andata bene, altrimenti mi vuole neanche vedere”. Successivamente ha parlato anche del possibile passaggio alla Juventus dell’attaccante argentino: “Non penso. Il presente di Mauro è a Parigi. Lui sta benissimo a Parigi, dove sta segnando tanti bei gol come ha sempre fatto. Mi interessa soltanto la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.

Infine, Wanda Nara ha svelato novità importanti sul possibile legame con Mino Raiola, da tempo interessato alla procura di Icardi. “Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Mi ha scritto tante volte, non l’ho mai incontrato. Penso che un giorno lo farò”.

