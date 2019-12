Massimiliano Allegri può ripartire dalla panchina del PSG la prossima stagione. L’ex tecnico della Juventus potrebbe chiedere in sede di calciomercato Pjanic, Milinkovic, Donnarumma, Koulibaly e il riscatto di Icardi.

Anno sabbatico e poi di nuovo in pista. Massimiliano Allegri ha declinato tutte le offerte negli ultimi mesi dopo l’addio alla Juventus. Il mister livornese, fino a giugno ancora legato contrattualmente ai bianconeri con un ingaggio da 7 milioni di euro all’anno, ripartirà la prossima estate sulla panchina di una big europea. E tutti gli indizi portano al Paris Saint-Germain, destinato a separarsi da Tuchel a fine stagione. Allegri è molto stimato da Leonardo, che da tempo si è messo sulle sue tracce per portarlo sotto la Tour Eiffel.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Allegri vuole tre bianconeri con sé al Bayern Monaco

Il Dt del club campione di Francia avrebbe già avuto dei contatti preliminari con l’ex allenatore di Milan e Juventus, con la ferma volontà di affidargli il timone del PSG per il post-Tuchel, quest’ultimo destinato a tornare in Bundesliga per guidare il Bayern Monaco. Con Allegri sulla panchina dei ‘Parco dei Principi’ cambierebbero inevitabilmente anche gli scenari di mercato dei parigini, con il tecnico e Leonardo che potrebbero guardare con molta attenzione ai gioielli della Serie A.

Calciomercato PSG, da Pjanic ad Icardi: le strategie di mercato con Allegri

Non è un mistero infatti il debole di Allegri per Pjanic, punto di riferimento a centrocampo durante la gestione Juve. Il bosniaco già da tempi non sospetti è sotto la lente d’ingrandimento del PSG, con Leonardo che non ha mai nascosto la stima per l’ex Roma. Così come per Milinkovic-Savic, altro osservato speciale a metà campo della compagine campione di Francia. Tra i pali non si è spento l’interesse per Donnarumma, con Leonardo che sarebbe intenzionato a tornare alla carica per il portiere del Milan. Per il reparto difensivo, inoltre, Allegri potrebbe chiedere l’ingaggio di un centrale di livello internazionale come Koulibaly, che il Napoli può sacrificare in estate per finanziare il mercato. Infine, capitolo Icardi: Allegri sarebbe stato ben felice di averlo alle sue dipendenze a Torino e potrebbe spingere per il riscatto dall’Inter del centravanti argentino.

Leggi anche: Calciomercato Inter, il Psg accelera per Icardi: Wanda però frena

G.M.