Calciomercato Milan, Rodriguez ha scelto: ecco la sua prossima squadra

Rodriguez è pronto a lasciare il Milan, il laterale sinistro ha trovato l’accordo col club che l’ha letteralmente strappato al Napoli. Il calciatore infatti dopo una prima parte di stagione deludente, lascerà i rossoneri per affrontare una nuova avventura, che non lo vedrà però con la maglia azzurra, siccome ha scelto di firmare con un club esterno, secondo quanto riportato quest’oggi dal portale gonfialarete.com. Ecco di quale club stiamo parlando.

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Rodriguez

Il mercato porterà ad una prima e importante cessione in casa Milan, con i Diavoli che vedranno andar via Rodriguez. Il difensore era seguito in Italia, ma in particolar modo all’estero. Proprio al di fuori dei confini nazionali è pervenuta l’offerta del Fenerbahce che lavora a stretto contatto con i dirigenti dell’ex Wolfsburg per riportarlo in patria. Per lui infatti diventa fondamentale ritrovare la continuità in questo periodo, affinché arrivi al meglio della condizione fisica agli Europei 2020. Cosa che invece non può garantirgli la squadra milanese.

Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo per il Napoli

Se quindi la squadra turca può esultare, diverso è l’umore del Napoli che vede svanire l’obiettivo. L’amarezza sale se si pensa al gran rapporto che c’è fra il giocatore e Gattuso. Proprio l’approdo di ‘Ringhio’ ha dato più di qualche speranza ai tifosi che pensavano di poter avere a loro disposizione il terzino, ormai ex Milan. Di conseguenza i partenopei dovranno ripiegare mentre la squadra allenata da Pioli piazza il primo tassello della lista di giocatori da cedere nella lunga ed estenuante finestra di mercato.

