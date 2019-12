La scintilla non è ancora scoccata con il Milan. Per lui soltanto qualche apparizione in maglia rossonera: l’allenatore ha svelato il futuro di Rebic

Annunciato nelle ultime ore del mercato estivo l’attaccante croato del Milan, Ante Rebic, potrebbe già rifare le valigie. Il rendimento in maglia rossonero non è stato quello tanto sperato con 177 collezionati, soltanto una da titolare. Arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte, il croato non è riuscito ad imporsi prima con Giampaolo, poi con Pioli con le strategie del club rossonero che potrebbero così cambiare in vista della prossima sessione invernale di mercato. L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione andando così a risolvere alcune situazioni ingarbugliate.

Calciomercato Milan, possibile ritorno per Rebic

Il futuro dell’esterno offensivo croato potrebbe essere nuovamente all’Eintracht Francoforte come attestano le dichiarazioni dell’allenatore Adi Hutter ai microfoni di “Faz”: “L’ho incontrato per caso ed è stata una bella chiacchierata. Lui tornerà sicuramente qui, si trova bene. Non so dire quando”. L’ipotesi di un ritorno dal prestito prende sempre pi quota dopo le parole del tecnico della compagine tedesca, pronto ad abbracciarlo in Bundesliga.

Sull’argomento delicato è intervenuto anche Boban, che ha svelato ai microfoni di Radio Anch’io Sport” la situazione dettagliata di Rebic: “Sono scelte tecniche. Lui è molto veloce, ma ha bisogno di spazio, il calcio italiano è diverso da quello tedesco. Contro il Napoli stava facendo bene, ma si è fatto subito male. Si sta allenando seriamente e sta facendo di tutto per convincere l’allenatore. Il calcio italiano è difficile: lui soffre se ha poco spazio”. Tra chi andrà via e chi arriverà, il Milan è pronto ad essere una delle protagoniste della prossima sessione di mercato.

