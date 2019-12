Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Camavinga: richiesta shock

Il talento del Rennes, Eduardo Camavinga, è nel mirino del Milan e di tanti altri club europei. In estate può partire, ma la richiesta è altissima.

Eduardo Camavinga è il nuovo astro nascente del calcio francese. Centrocampista classe 2002, mezz’ala mancina in grado di giocare anche davanti alla difesa è dotato di grande tecnica e personalità. Nato in Angola ma cresciuto in Francia (ha ottenuto a novembre la cittadinanza transalpina), Camavinga è il nuovo gioiello del sempre florido vivaio del Rennes, società che ha lanciato giocatori come Bakayoko, Dembele o Brahimi solo per citarne alcuni.

Calciomercato Milan, quante big su Camavinga

La Francia resta un terreno dove andare a pescare certamente giovani di grandi prospettiva. Gli scout del Milan sono molto attivi oltralpe, come testimonia il colpo Leao di quest’estate e perciò tanti sono i nomi sui taccuini degli osservatori rossoneri. E Camavinga è certamente uno dei primi della lista. Il Milan lo monitora con grande attenzione da diversi mesi, ma la concorrenza è notevole.

Le eccellenti prestazioni fino ad ora messe in mostra con la maglia del Rennes, hanno attirato su Camavinga l’interesse di tanti club europei. Sulle tracce del giovanissimo centrocampista di origini africane, ci sarebbero anche Barcellona, Real Madrid, ma anche Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, affondo del Real Madrid

Maldini e la dirigenza rossonera dovranno sbrigarsi se vorranno riuscire a strappare il gioiellino alle dirette rivali. Difficilmente il Rennes si priverà di lui a gennaio, ma un suo addio in estate appare ormai certo. “Dobbiamo tener conto del desiderio del ragazzo” ha recentemente detto il presidente del club bretone. E in vantaggio, stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, ci sarebbe il Real Madrid, che è piombato con forza sul giocatore. Il Rennes però non regalerà sconti: alcune voci parlano addirittura di una richiesta vicina ai 100 milioni di euro. Di sicuro difficilmente il giovane talento partirà ad un prezzo inferiore ai 40-50 milioni.

