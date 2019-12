Donnarumma tiene banco in chiave calciomercato Milan. Accostato a Juventus e Inter, sul portiere della Nazionale c’è un altro top club.

Il Milan ha bisogno di rinforzi praticamente in ogni reparto per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa in grado di centrare la qualificazione almeno in Europa League. Acquisti che dovranno essere finanziati dalle cessioni e quindi il club rossonero si annuncia tra i più attivi nella sessione invernale di calciomercato che sta per aprirsi. Uno dei pochi punti fermi, ad oggi, è rappresentato da Gianluigi Donnarumma. Ma il futuro del 20enne portiere della Nazionale italiana è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato, Juventus e Inter alla finestra per Donnarumma

La trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto di Donnarumma è ad un punto morto. Forte dell’interessamento di diversi top club in tutta Europa, il suo agente Mino Raiola non ha intenzione di prolungare l’accordo con un ingaggio al ribasso rispetto agli attuali 6 milioni di euro percepiti dall’estremo difensore rossonero. Uno stipendio un po’ fuori budget per il club meneghino. La Juventus è da tempo alla finestra, pronta a fare di lui l’erede di Szczesny, ma anche l’Inter ha studiato la strategia per dare l’assalto a Donnarumma, considerata l’età avanzata di Handanovic.

Mercato Milan, Lampard scarica Kepa: obiettivo Donnarumma

Come detto, molte big stanno pensano a Donnarumma, ma c’è una new entry. Si tratta del Chelsea, al quale nei giorni scorsi il Tas ha dato la possibilità di tornare a fare mercato. Secondo quanto riportato da fonti inglesi, il manager Frank Lampard avrebbe chiesto di prendere un nuovo portiere perché è insoddisfatto del rendimento di Kepa Arrizabalaga. Considerata l’età e le ottime prestazioni, Donnarumma è il profilo ideale per i ‘Blues’, pronti a stanziare fino a 60 milioni e ad offrire al numero 99 del Milan circa 9 milioni a stagione per almeno cinque anni. Un’operazione da oltre 100 milioni di euro in totale.

