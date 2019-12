Nacho grande occasione di mercato per il Milan: il centrale spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e quindi potrebbe arrivare a costo zero

A meno di un cambio di proprietà, nemmeno nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrà disporre di un grande budget per rinforzare la squadra. Ecco perché Boban e Maldini sono senz’altro alla ricerca di ‘occasioni’ low cost per provare ad alzare il livello qualitativo dell’organico attualmente a disposizione di Stefano Pioli. Una di queste, che potrebbe esser presa in considerazione dalla dirigenza rossonera, milita nel Real Madrid di Zinedine Zidane attualmente secondo nella Liga dietro al Barcellona.

Calciomercato Milan, occasione Nacho: idea a costo zero per la difesa

In estate il Milan necessiterà di nuovi innesti un po’ in tutti i reparti. Di certo al centro della difesa, dove dà determinate garanzie solo Alessio Romagnoli. L’opportunità giusta può per essere rappresentata da José Ignacio Fernández Iglesias, meglio conosciuto come Nacho Rodriguez. Nato e cresciuto non solo calcisticamente a Madrid, da ottobre è ai box per un serio infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Ancora non si hanno certezze sulla data del rientro del classe ’90, giocatore di grande esperienza a livello internazionale che ben potrebbe integrarsi con Romagnoli (il portodanzese, fresco di passaggio nella scuderia di Raiola, è mancino, il madrileno destro) migliorando un intero reparto. Nacho potrebbe essere un affare in tutti i sensi, dato che è in scadenza di contratto a giugno e quindi a partire di febbraio ingaggiabile a costo zero per la stagione 2020/2021.

Calciomercato Milan, dalla Roma all’Inter: Nacho già in orbita Serie A

22 presenze in Nazionale e 193 con la prima squadra del Real, Nacho è un po’ fragile fisicamente ma ha un curriculum e una bacheca di tutto rispetto. Nel passato anche recente è già stato per molto tempo in orbita Serie A, come confermano gli interessamente nei suoi confronti dell’Inter e soprattutto della Roma, ai tempi di Monchi. L’ostacolo al suo trasferimento a zero al Milan potrebbe essere l’ingaggio, che è di circa 4 milioni netti.

