Calciomercato Milan, giallo Ibrahimovic: la sua volontà e le parole di Maldini

Zlatan Ibrahimovic, bomber svedese, può tornare a giocare in Serie A. Su di lui è forte l’interesse del Napoli di Gennaro Gattuso e del Milan di Stefano Pioli

A pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato della trattativa per Zlatan Ibrahimovic, attaccante che potrebbe tornare in Italia dopo circa sette anni e mezzo: “Il giocatore svedese era sicuramente un’opzione, stiamo continuando a parlare, certo che più si va avanti più difficile. Lui ha giocato l’ultima il 30 ottobre, ed è tosta per un ragazzo di 38 anni. Diventa difficile. L’alternativa è in base a quello di cui abbiamo bisogno, non c’è un ruolo specifico. C’è il problema Duarte, anche se Caldara sta tornando ad un buon livello di forma”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Ibrahimovic

Anche Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’, ha voluto dire la sua sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe essere destinato a ritornare in Italia diversi anni dopo la partenza verso il PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic: Maldini mette in dubbio il ritorno

Il giornalista sportivo ha parlato di una volontà di Ibrahimovic di scegliere l’opzione Napoli con il grande amico Gennaro Gattuso, mentre la moglie dell’attaccante svedese preferirebbe un trasferimento a Milano. Questo ‘giallo’ sul destino di Ibra sarà di certo uno dei temi più caldi della sessione invernale di calciomercato.

GT