Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per il doppio colpo a centrocampo: Marotta nelle prossime ore incontra gli agenti di Vidal e De Paul

L’Inter mastica amaro dopo il pareggio in casa della Fiorentina che costa la vetta della classifica solitaria. Nerazzurri, dopo l’1-1 in Toscana, raggiunti in testa dalla Juventus e ora alle prese con una vera e propria emergenza contro il Genoa viste le squalifiche in arrivo di Lautaro Martinez e Brozovic. Antonio Conte prova a tenere duro fino all’anno nuovo ma sa di aver chiesto uno sforzo notevole, fin qui, ai suoi. E ieri sera nel postpartita ha tradito anche un certo nervosismo, relativamente alla questione della conferenza stampa annullata alla vigilia.

Calciomercato Inter, Vidal e De Paul nel mirino: doppio summit per Marotta

La priorità del club nerazzurro, ora, è trovare sul mercato i rinforzi necessari. L’ad Marotta, ieri, ha dissimulato parlando di difficoltà nel concludere gli affari a gennaio, ma le prossime ore saranno decisive per due dei principali obiettivi a centrocampo, reparto in cui necessitano maggiormente gli innesti. ‘Tuttosport’ riferisce che quest’oggi ci sarà l’incontro con Fernando Felicevich, agente di Vidal. Il cileno vuole a tutti i costi lasciare il Barcellona e il procuratore, dopo aver incontrato il dirigente nerazzurro, volerà in Spagna per trattare l’addio con i catalani. A Milano c’è anche Agus Jimenez, agente di De Paul, avvistato già ieri nel capoluogo lombardo grazie ad un post su Instagram. Marotta e Ausilio avranno un incontro anche con lui, anche se la classifica dell’Udinese è in peggioramento e sarà difficile strappare un accordo.

N.L.C.