Calciomercato Milan, chi andrà via a gennaio: il punto della situazione

Il Milan lavora incessantemente sul mercato ed i rossoneri sono pronti anche a sfoltire la rosa, sono infatti pronti ad andare via vari calciatori. Infatti sul taccuino della dirigenza è in atto una vera e propria rivoluzione per dar il via ad un nuovo ciclo per la squadra allenata da Pioli, che cerca una svolta dopo un avvio di campionato deludente.

Calciomercato Milan, Borini e Rodriguez pronti ad andar via

Se dal punto di vista del mercato in entrata, si punta su Zlatan Ibrahimovic, per le cessioni tutto è aperto. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milanello troviamo sicuramente Fabio Borini. L’ex giocatore della Roma non sta vivendo un momento felice e potrebbe ben presto lasciare Milano. Su di lui nelle ultime settimane si è avventato anche il Torino, che potrebbe sceglierlo per rinforzare la propria rosa. Destino simile anche per Rodriguez, che ha seguito in particolar modo all’estero. Chiuso nello scacchiere tattico di Pioli, è in procinto di lasciare il club. Andrà via lui o Calabria, con quest’ultimo che sarebbe in vantaggio per la permanenza in rossonero.

Calciomercato Milan, attenzione a Kessie e Donnarumma

Altri due calciatori che sono finiti nel recente passato nel listone dei giocatori che potrebbero lasciare sono sicuramente Kessie e Donnarumma. Il primo ha però chiarito che la sua intenzione è restare a Milano per lungo tempo mentre per il secondo si lavora sul rinnovo. Potrebbe infatti propendere per l’addio nel momento in cui non si trovasse l’accordo. Su di lui numerosi club in giro per l’Europa ed una Juventus pronta ad approfittarne nel caso in cui il portiere fosse d’accordo per un trasferimento in bianconero. Infine, attaccanti che potrebbero lasciare sono due: Piatek e Rebic. Il primo dopo le ultime partite sarebbe pronto ad essere confermato nel reparto avanzato del Diavolo. Il secondo invece potrebbe lasciare il club, viste le poche partite giocate e delle prestazioni deludenti.

G.S.