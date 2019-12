Il rinnovo di Gigio Donnarumma tiene in apprensione il Milan, visto che big della Serie A come Juventus e Inter sarebbero alla finestra

Il Milan è preoccupato per la situazione relativa al futuro di Gigio Donnarumma. Infatti le trattative per il rinnovo del portiere continuano, ma non si sarebbe arrivati ancora a un punto d’incontro che possa così sancire un accordo per il prolungamento del contratto. In una situazione di questo genere potrebbero farsi avanti nuovamente altri grandi club di Serie A. Uno di essi è certamente la Juventus. Il club bianconero sa infatti bene come il contratto dell’estremo difensore rossonero, in scadenza a giugno 2021, possa essere un’opzione allettante per poter portare a casa il talento del Milan. Il gruppo Elliott infatti, in caso di mancata intesa, potrebbe decidere di cedere Donnarumma nel corso della finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma lontano. Non solo Juventus, occhio anche all’Inter

La Vecchia Signora però non sarebbe sola. Ad avere la stessa idea della società torinese ci sarebbe l’Inter. Quest’ultima, pur avendo un portiere di indubbia affidabilità come Samir Handanovic, è consapevole che la carta d’identità dell’estremo difensore sloveno è un aspetto ormai da tenere in considerazione.

Per questa ragione tra qualche mese potrebbero presentare ai rossoneri un’offerta allettante sia ai cugini che allo stesso Donnarumma per convincerlo a passare alla sponda opposta del Naviglio. Queste due pretendenti terrebbero dunque in apprensione il Milan che farebbe bene a trovare un accordo con il portiere italiano per non incappare in brutte sorprese.

