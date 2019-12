Ai ferri corti con il proprio club, l’attaccante è pronto a dire addio alla Premier League. Su di lui c’è il Milan, pronto all’assalto.

Ai ferri corti con il proprio club, l’attaccante è pronto a dire addio alla Premier League. Su di lui c’è il Milan, pronto all’assalto. Parliamo di Kean che non vive un bel momento con l’Everton. Ieri infatti l’ex Juventus è entrato in campo al 70′ per essere poi sostituito all’89’. Una scelta, quella di Duncan Ferguson, che è frutto di un cattivo rendimento del giovane, ritornato in panchina non per un problema fisico, bensì per scelta tecnica. Bocciatura totale che lo avvicina all’addio, dopo neanche sei mesi dal suo approdo in Inghilterra.

Calciomercato Milan, si studia l’assalto all’attaccante

Di conseguenza i presupposti per un ritorno in Italia del calciatore ci sono tutti e le pretendenti non mancano. Tra queste troviamo sicuramente il Milan, pronto a dargli l’assalto per rinforzare i rispettivi attacchi. In particolar modo, i rossoneri devono prima capire se sia realmente fattibile il colpo Zlatan Ibrahimovic. Solo nel caso in cui non si concretizzasse l’importante operazione di mercato, si punterebbe al talentuoso ex Juventus ed Hellas Verona. Cercando di concludere la trattativa con un prestito, per non dover andare incontro ad un investimento troppo oneroso.

Calciomercato Milan, Kean talento da rilanciare

Il suo ritorno nella Serie A sarebbe fondamentale anche per la stessa Nazionale. Infatti, se Kean ritrovasse la continuità persa, si andrebbe ad aggiungere un tassello di grande valore nello scacchiere tattico di Mancini, pronto a puntare su di lui per Euro 2020. L’arrivo della rassegna internazionale spinge ancor di più per un cambio di maglia, siccome sembra ormai ai ferri corti la sua storia d’amore con l’Everton. Il Diavolo è alla finestra, così come altri club della Serie A, pronti a scendere in campo per il talentuoso attaccante.

