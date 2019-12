Calciomercato Juventus, addio Mandzukic: spunta una nuova pretendente

Dopo una prima parte di stagione in cui non ha mai praticamente calcato il campo, Mandzukic è pronto all’addio e per lui spunta un nuovo club interessato.

Dopo una prima parte di stagione in cui non ha mai praticamente calcato il campo, Mandzukic è pronto all’addio e per lui spunta un nuovo club interessato. L’attaccante infatti nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza al Manchester United, che sarebbe pronto ad accoglierlo in Inghilterra. In Premier per lui l’occasione di rinascere, ma è spuntata negli ultimi giorni una nuova offerta da un’insospettabile squadra.

Calciomercato Juventus, ecco chi punta il gigante croato

Mario Mandzukic è passato dall’essere una pedina imprescindibile all’interno dello scacchiere tattico di Allegri al diventare un esubero per Sarri. Ora si va alla ricerca di una nuova squadra per ripartire, e secondo riportato questa mattina dal Daily Express, l’ultima offerta proviene dal Dalian Yifang. La squadra cinese, allenata da Rafa Benitez, vecchia conoscenza del calcio italiano, sarebbe pronta a presentare una buona offerta ai bianconeri, e soprattutto al calciatore. Questi i motivi secondo cui potrebbe essere tentato di scegliere quest’ultima offerta a dispetto invece delle altre.

Calciomercato Juventus, il Dalian Yifang fa concorrenza a Milan e Manchester United per Mandzukic

I bianconeri devono quindi vendere l’attaccante e sono numerose le offerte pervenute in quel di Vinovo. Se per il Milan, molto dipende dall’operazione Ibrahimovic, diverso è il discorso per il Manchester United. I Red Devils sarebbero in procinto di chiudere la trattativa e portare a casa un attaccante di sostanza e qualità. Solo l’ingresso in campo del Dalian Yifang cambia le carte in tavola. Infatti i cinesi potrebbero tentare Mandzukic, in virtù di un ingaggio quasi sicuramente superiore a quello che potrebbe percepire a Torino. Di conseguenza si anima un duello di mercato con un esito sicuramente non scontato.

