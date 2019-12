La Juventus dovrà fare i conti con le altre big europee per gli obiettivi di mercato in vista della prossima sessione: assalto del club inglese a Paredes

La Juventus intende rinforzare a gennaio il centrocampo per regalare almeno un colpo importante a Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore toscano non è convinto della situazione dopo gli infortuni di Khedira e Ramsey ed una condizione non eccelsa di Rabiot e Emre Can. Nei giorni scorsi la stessa edizione de “La Gazzetta dello Sport” aveva rilanciato la notizia di un possibile scambio tra il centrocampista tedesco, escluso dalla lista della Champions, e il talentuoso giocatore argentino del PSG, Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, anche il Man Utd su Paredes

Finora l’ex giocatore di Empoli e Roma ha collezionato soltanto 726 minuti mettendo a segno domenica il suo primo gol in campionato. Dopo le tre panchine consecutive, Tuchel lo ha schierato per due volte dal primo minuto, ma il suo futuro sembra sempre più in bilico. Nelle ultime ore il tabloid britannico “The Mirror” ha svelato di un possibile assalto a gennaio del Manchester United per lui insieme al suo connazionale dell’Inter Lautaro Martinez.

Il manager dei “Red Devils” Solskjaer avrebbe messo nel mirino diversi top player per rinforzare la rosa a disposizione. Inoltre, il club inglese sarebbe sulle tracce anche dell’altro obiettivo di mercato della Juventus, Erling Haaland, giovane attaccante del Salisburgo protagonista di un entusiasmante inizio stagionale. Lo stesso manager dello United ha svelato in conferenza stampa: “Lui sa già cosa vuole fare, quindi io non devo dare consigli a giocatori di un’altra squadra”.

