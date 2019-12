Inter-Kulusevski, dopo il match del San Paolo il giovane 2000 è in cima alla lista dei desideri, ma Minotti avverte: “Andiamo con calma”. Questa la sua intervista in esclusiva a CalciomercatoWeb.it

Napoli-Parma ha confermato il talento incontenibile di Dejan Kulusevski. Un gol e un assist che hanno piegato in due la formazione azzurra e che hanno colpito Lorenzo Minotti, ex bandiera dei crociati e commentatore tecnico per Sky Sport. “Nonostante la giovanissima età, si sta dimostrando già un talento estremamente maturo – spiega Minotti in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it – Ha corsa, qualità e fisico. Poi soprattutto è un giocatore molto intelligente, capace di ricoprire più ruoli”.

Inter-Kulusevski: “Gli consiglio di restare a Parma fino alla fine della stagione”

E sulle voci di mercato insistenti, che vedrebbero Kulusevski all’Inter già a gennaio, Minotti non ha avuto dubbi: “Gli consiglio di restare a Parma fino alla fine della stagione. Andiamo cauti, è un talento puro, ma è comunque un ragazzo molto giovane. Ha bisogno di maturare con calma e completare la propria crescita. Certamente ha tutto per valere una piazza come quella nerazzurra. Sa ricoprire più ruoli, quindi non avrebbe problemi tatticamente. Resterebbe da vedere la sua gestione mentale, soprattutto in un salto di piazza così alto”.

D’altronde, il giovane Kulusevski è un giocatore dell’Atalanta, pertanto l’Inter dovrebbe passare prima dalla Dea per capire il futuro del ragazzo. Intanto, a Parma, Dejan sembra aver trovato la propria dimensione ideale. Soprattutto dal punto di vista tattico: “D’Aversa è stato bravissimo nel disegnare una squadra del genere – spiega Minotti – Il Parma è molto abile nell’abbassarsi, facendo venir fuori l’avversario e punendolo poi negli spazi aperti con la velocità di Gervinho e Kulusevski. Tatticamente ha trovato il suo habitat naturale, giocando in un gruppo che lo ha aspettato e lo sta esaltando in tutte le sue caratteristiche migliori”.

A.M.

