Il calciomercato del Milan porterà un nuovo centrale da affiancare a Romagnoli: Maldini e Massara guardano in Germania, un giovane talento nel mirino

Il pari contro il Sassuolo rallenta la risalita del Milan di Pioli che continua ad inseguire il quarto posto. L’ingresso alla prossima Champions League favorirebbe non poco il compito di Maldini e Massara per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo. In tal senso, per quanto riguarda il capitolo difesa, spunta un nome nuovo e di assoluto spessore che rappresenterebbe un investimento importante per il futuro della retroguardia del ‘Diavolo’: ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, sogno in difesa: non solo Demiral e Todibo

E’ noto da tempo l’interesse del Milan per Jean-Clear Todibo che, insoddisfatto dello scarsissimo utilizzo in quel di Barcellona, è pronto a salutare il club blaugrana. I rossoneri restano alla finestra per gennaio nonostante la forte concorrenza dei club inglesi e del Leverkusen. Discorso complesso anche quello per Demiral, valutato almeno 30 milioni dalla Juventus e finito sul taccuino dei dirigenti del Leicester. Il nome nuovo porta i rossoneri in Germania, in casa Borussia Dortmund, con il giovane Dan-Axel Zagadou nel mirino. Il possente difensore (196 cm) francese ma di origini ivoriane, sta spiccando con il club giallonero nonostante un utilizzo a singhiozzo da parte di Favre.

Il classe 1999 potrebbe quindi rappresentare un’occasione importante soprattutto per il futuro della retroguardia milanista, al fianco di Romagnoli. Un investimento da oltre 30 milioni, giustificati sia dalla già buon esperienza internazionale del calciatore (3 presenze nell’attuale Champions, 4 l’anno scorso) sia soprattutto dalla giovanissima età. Un affare che il club rossonero potrebbe provare a concretizzare a giugno, soprattutto in caso di qualificazione Champions.

Calciomercato Milan, il piano per Zagadou

L’idea dunque di Maldini e Massara sarebbe quella di aspettare la prossima estate, iniziando a sondare il terreno nelle prossime settimane per il talento del Borussia. Zagadou si integrerebbe, per caratteristiche tecniche e fisiche, alla perfezione con capitan Romagnoli. Osservato speciale di diversi club in Europa, il 20enne è arrivato nell’estate 2017 dal Psg B e si è conquistato costantemente maggiore spazio con il Borussia Dortmund. La prossima estate però, dopo tre stagioni in Germania, il futuro del francese potrebbe essere altrove. Il Milan punterebbe a fare cassa dagli esuberi (ed i relativi pesanti ingaggi) tra gennaio e giugno per regalarsi un colpo dal grande avvenire la prossima estate. Con Duarte k.o ed il recupero di Caldara ancora da valutare, il sogno del club di via Aldo Rossi si chiama Dan-Axel Zagadou.

S.C