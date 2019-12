L’Inter a gennaio dovrà guardarsi le spalle dal Tottenham di José Mourinho se vorrà riuscire a regalare ad Antonio Conte il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal

Il pressing dell’Inter potrebbe non essere sufficiente per ottenere il cartellino di Arturo Vidal. Infatti, pur essendo ormai noto da tempo che il centrocampista del Barcellona è la primissima scelta del tecnico Antonio Conte, sembra che i nerazzurri non siano affatto soli. Secondo quanto riportato da ‘DiarioGol.com‘, a spaventare la squadra meneghina sarebbe soprattutto la concorrenza di un club inglese. Si tratterebbe del Tottenham di Jose Mourinho. Va da sé come il nome di questo allenatore faccia tornare alla mente gli splendidi ricordi del Triplete. Beppe Marotta e Antonio Conte però in questo momento non starebbero affatto pensando al passato, ma a far tornare l’Inter innanzitutto al vertice dell’Italia per poi occuparsi nelle prossime stagioni dell’Europa.

Calciomercato Inter, schermaglie in corso con il Tottenham di Mourinho per Vidal

E, proprio per tentare di strappare lo scudetto alla Juventus, il tecnico leccese pare non poter fare a meno del suo pupillo che ha già allenato con ottimi risultati nel corso dei suoi trascorsi sulla panchina bianconera. Tornando però al discorso Spurs, anche lo Special One non avrebbe intenzione di mollare la presa su Vidal, anche perché sarebbe la prima scelta anche del portoghese.

Quest’ultimo vorrebbe essere ceduto in quanto non riterrebbe sufficienti i minuti concessi in campo dall’allenatore della formazione catalana, Ernesto Valverde. Quel che pare certo è che la sfida di calciomercato tra Inter e Tottenham di Mourinho sarebbe solo alle battute iniziali e che al momento il futuro del centrocampista cileno sarebbe ancora tutto da scrivere.

