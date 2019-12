Calciomercato Juventus, pazza offerta dalla Premier League per Demiral

Demiral, difensore della Juventus è entrato nel mirino di un club inglese pronto a far follie per lui ed a mettere sul piatto un’ottima offerta.

Demiral, difensore della Juventus è entrato nel mirino di un club inglese pronto a far follie per lui ed a mettere sul piatto un’ottima offerta. Il calciatore infatti nelle ultime partite si è dimostrato affidabile e pian piano sta scalando le gerarchie nella rosa bianconera. Così ha attirato su di sé l’interesse di una squadra proveniente dalla Premier League che vorrebbe quindi strapparlo a Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, ecco chi vuole Demiral

Passato in pochissime settimane da oggetto misterioso a pedina importante nello scacchiere tattico della squadra torinese, potrebbe addirittura lasciare l’Italia. Su di lui si è infatti avventato il Leicester, alla ricerca di nuovi e talentuosi calciatori da lanciare e da valorizzare. Così gli occhi su Demiral, che già nella passata stagione si è reso protagonista con il Sassuolo, e che ho punta a consacrarsi. Da qui quindi l’interesse dei Foxes che potrebbero convincerlo con una buona offerta contrattuale e con la certezza di giocare con continuità, cosa che non gli è garantita al momento alla Juventus.

Calciomercato Juventus, una pazza offerta per il difensore bianconero

La squadra bianconera potrebbe quindi decidere di venderlo. Anche in virtù di un’importante offerta da parte del Leicester. Il club inglese sarebbe infatti disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro, una cifra che farebbe barcollare Paratici, il quale sarebbe così indirizzato a far partire il calciatore. Naturalmente sarà fondamentale anche la volontà di Demiral, che dovrà quindi decidere, nel caso fosse reale l’interesse degli inglesi, se restare in Italia o optare per il trasferimento in Premier League.

