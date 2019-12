Calciomercato Milan, Ibrahimovic tentato da un club inglese

Zlatan Ibrahimovic è il nome più caldo delle ultime settimane. Lo svedese è seguito dal Milan e non solo, con la Premier League che lo chiama a gran voce.

Zlatan Ibrahimovic è il nome più caldo delle ultime settimane. Lo svedese è seguito dal Milan e non solo, con la Premier League che lo chiama a gran voce. Infatti l’attaccante, finito nel mirino dei rossoneri già tempo fa, si è profilata nelle ultime settimane un’interessante offerta proveniente dall’Inghilterra, con un nuovo club che si è fatto avanti per lui.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, non c’è ancora l’accordo: fase di stallo

Calciomercato Milan, ecco chi vuole Ibrahimovic

Nonostante l’età che avanza, l’ex giocatore dei Los Angeles Galaxy è tra i più apprezzati nel panorama europeo e per lui le pretendenti non mancano sul mercato. Tra le squadre inglesi il nome che è avanzato è quello dell’Everton, il quale cambierà presumibilmente guida tecnica con l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti. Proprio l’avvento dell’ex Napoli potrebbe convincere Zlatan a scegliere il ritorno in Inghilterra, dopo la lunga esperienza con il Manchester United che ha portato anche alla vittoria dell’Europa League.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Rodriguez ha scelto: ecco la sua prossima squadra

Calciomercato Milan, i problemi nell’affare Zlatan

Leggi anche —> Calciomercato Milan, addio sicuro: l’annuncio dell’allenatore sul suo futuro

Il Milan ha raffreddato la pista Ibrahimovic. Infatti dopo l’entusiasmo iniziale, stanno emergendo diversi problemi. In primis l’attaccante non è convinto del progetto rossonero, con la società che non può garantirgli un “calcio ad alti livelli”, visti anche gli ultimi risultati. Inoltre, il calciatore vorrebbe un contratto più lungo rispetto invece a quello che propone il Diavolo e quindi se non verranno risolte queste divergenze, difficile diventerà sperare nell’ingaggio di Ibrahimovic. E di conseguenza avanza sempre di più l’ipotesi Everton, soprattutto se si confermasse l’arrivo di Ancelotti in panchina.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Camavinga: richiesta shock

Leggi anche —> Calciomercato Milan, non solo Inter e Juve | Nuova pista per Donnarumma

G.S.