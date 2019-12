Calciomercato Milan, non c’è ancora l’accordo: fase di stallo

Il Milan sta cercando di affondare il colpo per uno degli obiettivi di mercato: contatti in corso, ma ancora non c’è l’accordo per l’affare

Il terzino francese del Milan, Theo Hernandez, è stato una della rivelazioni di questo inizio stagionale rossonero. E così la società milanese starebbe così studiando un colpo simile all’ex Real Madrid per provare a rinforzare la rosa a disposizione attraverso l’acquisto di giocatori scontenti nei rispettivi club. Il nome per la difesa è quello di Jean-Clair Todibo, giovane centrale del club blaugrana, che non ha trovato spazio finora. Il Milan avrebbe già allacciato i primi contatti con la dirigenza catalana per capire le reali intenzioni della società spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nome nuovo per il centrocampo di Conte

Calciomercato Milan, ancora intoppi per Todibo

Come svelato da SportMediaset anche nella giornata di ieri le due società hanno avuto modo di parlare di Todibo. Pau Vilanova, dirigenza del Barcellona, ha rivelato a Boban che il giocatore possa partire per un’offerta vicina ai 20 milioni. Il Milan, invece, vorrebbe abbassare le pretese spingendosi fino ai 12-13 milioni. Inoltre, lo stesso fondo Elliott avrebbe dato il suo ok per provare a mettere a segno il nuovo ed interessante colpo di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Ancelotti tenta il colpo bianconero

Il promettente difensore del Barcellona, classe 19991, ha collezionato finora soltanto 167 minuti con la partita da titolare proprio a San Siro in Champions contro l’Inter. Contro i nerazzurri Todibo ha messo in mostra tutte le sue qualità non soffrendo assolutamente la pressione. Con gennaio che si avvicina sempre di più, il Milan vuole chiudere l’affare anticipando le altre big d’Europa.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>>

Calciomercato, Allegri torna e saccheggia le big di Serie A: cinque stelle nel mirino

Calciomercato Inter, futuro Icardi: dal PSG alla Juventus, parla Wanda Nara!

S.I.