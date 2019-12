Calciomercato Milan, ecco il primo acquisto: colpo inaspettato

Il Milan lavora incessantemente sul mercato ed ecco che arriva il primo colpo per andare a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

I rossoneri lavorano incessantemente sul mercato ed ecco che arriva il primo colpo per andare a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Il club è infatti vigile affinché si riesca a portare a casa un calciatore di qualità per risalire la china in campionato, dove la squadra allenata da Pioli al momento non riesce a raggiungere le posizioni che contano.

Calciomercato Milan, il colpo arriva dal Sassuolo

Per rinforzare la rosa la squadra milanese guarda in Italia, e più nello specifico al Sassuolo. I neroverdi restano infatti una cantera di giovani interessanti che riscuotono l’interesse di tanti club in giro per la Serie A e per l’Europa tanto che la dirigenza del Diavolo ha messo gli occhi su uno di questi calciatori. Parliamo di Boga, capace di incantare tutti tanto da attirare su di sé anche le attenzioni della Juventus campione d’Italia.

Calciomercato Milan, Boga per il salto di qualità

La squadra allenata da Pioli quindi potrebbe avere ben presto in rosa un talentuoso centrocampista. Boga però, come già detto in precedenza, non è seguito solo dal Diavolo. Interessato a lui anche la Juventus, che potrebbe partire all’assalto per assicurarsi un calciatore dal sicuro avvenire. I bianconeri potrebbero tentarlo visto l’appeal che ha il club gestito dalla famiglia Agnelli, ma tutto è da vedere con il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che riporta di un interesse vero e concreto dei rossoneri pronti a fare grandi passi in avanti per portarlo a Milano nelle prossime settimane.

