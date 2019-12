Juventus, infortuni Szczesny e Alex Sandro: il comunicato UFFICIALE

Ancora problemi per Szszesny e Alex Sandro che restano in dubbio per la fondamentale partita di Supercoppa contro la Lazio. Ecco il comunicato.

Ancora problemi per Szszesny e Alex Sandro che restano in dubbio per la fondamentale partita di Supercoppa contro la Lazio. Ecco il comunicato. I due calciatori risentono infatti di problemi fisici tanto che il portiere non è sceso in campo contro né contro l’Udinese né con la Sampdoria mentre il secondo è stato costretto ad uscire dal campo a dieci minuti dalla fine del match con i Doriani. In vista dell’importante sfida contro la squadra laziale, mister Sarri rischia di perdere ancora una volta due pedine fondamentali nello scacchiere tattico del club. I due infatti sono a forte rischio, tanto che la Juventus ha comunicato ufficialmente che oggi: “Szczesny ha svolto attività personalizzata tra campo e palestra. Alex Sandro invece si è sottoposto ad una seduta fisioterapica”.

Juventus, la Supercoppa occasione di riscatto

La squadra bianconera arriva all’appuntamento con la Supercoppa con grande voglia di riscatto. I ragazzi allenati da Sarri hanno infatti l’obiettivo di voler riscattare la sconfitta di poche settimane fa proprio contro i laziali. Alzare quindi il trofeo e rivendicare il k.o. subito all’Olimpico per “ripristinare le gerarchie” che vedono la Juventus essere la più forte squadra italiana da ormai otto anni, con uno strapotere che ha portato i bianconeri a competere con i top club europei. Sicuramente però sarà fondamentale recuperare anche gli infortunati, affinché si possa disputare al meglio l’importante gara.

Juventus, condizioni precarie per Szczesny e Alex Sandro

Lo staff dovrà valutare le condizioni dei due calciatori per comprendere se possano prendere parte o meno alla partita. In particolar modo desta preoccupazione il brasiliano, uscito anzitempo dalla gara con la Sampdoria. Il lavoro svolto oggi con la seduta fisioterapica serve a far riposare il calciatore, ma è anche indicativo su una condizione sicuramente non ottimale per lui. Stesso discorso per il portiere, che trova però in Buffon un sostituto già rodato. Sarà quindi fondamentale la giornata di domani, che chiarirà ogni aspetto, dando la definitiva risposta sulla presenza dei due nella gara di Supercoppa.

G.S.