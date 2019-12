Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un super colpo a centrocampo: arrivano notizie confortanti per la dirigenza bianconera

La Juventus prepara l’anticipo delle 18:55, oggi a Marassi, contro la Sampdoria. Meno di un ora al ritorno in campo per la squadra di Sarri che deve difendere la vetta occupata in coabitazione con l’Inter dell’ex Conte. Dal campo al calciomercato, Paratici non smette di pensare ad un vecchio pallino dei campioni d’Italia: notizie che sanno di svolta dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, svolta dall’Inghilterra: gli scenari

Nonostante una forte volontà di cambiamento manifestata negli ultimi mesi, il futuro di Paul Pogba sarà ancora al Manchester United. Almeno fino a giugno 2020, secondo il ‘Daily Mail’, il gioiello francese sarà blindato dalla dirigenza dei ‘Red Devils‘. Il club inglese non ha alcuna intenzione di cedere alle lusinghe del Real Madrid che ha da tempo puntato l’ex Juve sotto espressa richiesta di Zinedine Zidane. Pogba, in scadenza con il Manchester United nel giugno 2021 con un’opzione in favore degli inglesi di rinnovare per un altro anno. In tal senso, il francese avrebbe già comunicato di non voler prolungare ulteriormente l’accordo in scadenza tra 18 mesi.

L’infortunio alla caviglia sta tenendo fuori dal campo il francese ormai da mesi ed il video delle danze sfrenate al matrimonio del fratello non avrebbe fatto felici i dirigenti inglesi. Il club però non ha alcuna intenzione di cedere alle lusinghe del Real e non solo per gennaio, ‘costringendo’ il 26enne a restare alla corte di Solskjaer almeno fino a giugno. Una decisione che riporterebbe in piena corsa la Juventus che sogna il ritorno a Torino di Pogba da almeno un anno. Il francese ha lasciato ricordi meravigliosi nell’ambiente bianconero e non ha mai nascosto la nostalgia degli anni vissuti con la maglia della Juventus.

Juventus-Pogba, sogno ancora in piedi: i dettagli

Il grande sogno bianconero per l’estate si chiama Paul Pogba. Il rapporto che si sta man mano incrinando con il Manchester United e gli eccellenti rapporti con Mino Raiola collocherebbero i bianconeri in primissima linea per l’acquisto del francese. Pogba, solo 6 presenze e 2 assist in stagione, è corteggiatissimo anche dal Real Madrid con Zidane che affiderebbe al connazionale le chiavi del centrocampo delle ‘Merengues‘, anche in vista dell’addio di Modric. Situazione in divenire, un duello quello tra i ‘Blancos‘ e la dirigenza juventina che proseguirà fino all’estate: un sogno per due, chiamato Paul Pogba.

S.C