Il calciomercato della Juventus potrebbe veder sfumare un vecchio obiettivo della dirigenza bianconera: può restare in Spagna

La Juventus è scesa in campo poco meno di un’ora fa per la sfida di campionato, a Marassi, contro la Sampdoria. I bianconeri dunque, dopo l’ostacolo rappresentato dagli uomini dell’ex Ranieri, penseranno al calciomercato in particolar modo per quanto riguarda la sessione di gennaio. Un nome rischia di sfumare: da Madrid non arrivano segnali confortanti.

Calciomercato Juventus, segnali da Madrid: la decisione di Zidane

Una notizia che non farà felice la dirigenza bianconera che lavora ormai da tempo al colpo Isco. Zinedine Zidane, in vista dell’importantissimo ‘Clasico’ contro il Barcellona che andrà in scena stasera al Camp Nou, ha deciso di lanciare dal 1′ il talentuoso trequartista spagnolo. Isco, da mesi utilizzato con il contagocce dall’allenatore francese, rientra prepotentemente nei piani di Zidane che si affida all’ex Siviglia in uno dei match più importanti dell’anno.

Dato per partente nelle ultime sessioni di mercato, in particolare l’ultima in estate, il gioiello ex Malaga potrebbe quindi restare alla corte di Zidane. L’allenatore dei ‘Blancos’ sta pian piano dando spazio al classe 1992 che già stasera proverà a ripagare la fiducia ed essere decisivo contro il Barcellona.

Juventus-Isco, Zidane complica i piani di Paratici

Un colpo ponderato e sognato per lungo tempo e che rischia di sfumare definitivamente. Non solo l’intrigo riguardante Pogba che vede la Juventus duellare a distanza proprio con Zidane ed il suo Real Madrid, adesso la contesa potrebbe riguardare proprio Isco. Lo spagnolo in stagione ha accumulato 12 presenze e soli 551′ in campo: questa sera, per Isco, potrebbe arrivare la svolta. Il suo futuro legato indirettamente alla sfida contro il Barcellona: Zidane gli ha dato fiducia, la palla passa ad Isco con la Juventus sempre vigile alla finestra.

S.C