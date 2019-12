La Juventus lavora sul calciomercato e le indiscrezioni parlano di due calciatori provenienti dalla Liga e “amici” di Ronaldo. Ecco di chi si tratta

La Juventus lavora sul mercato e le indiscrezioni parlano di due calciatori provenienti dalla Liga e “amici” di Ronaldo. Ecco di chi si tratta.La società torinese infatti non vuole farsi trovare impreparata e programma già le operazioni in vista della prossima stagione con due giocatori messi nel mirino per andare a rinforzare la rosa. Uno dal Barcellona e l’altro dal Real Madrid, per confermarsi come una delle big nel calcio europeo.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Paratici punta il gioiellino francese

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, si riapre la pista per il top player: le ultime

Calciomercato Juventus, Modric il primo nome sulla lista

Modric, uno calciatore capaci di soffiare il pallone d’oro a Ronaldo e Messi negli ultimi dieci anni, andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2020. La sua volontà è quella di cambiare squadra e di conseguenza sarebbe finito, secondo quanto riportato da donbalon.com, nel mirino della Juventus di mister Sarri.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Un vero colpo da novanta per una società che punta sempre a migliorarsi e che vede nel croato il calciatore che può far fare l’ennesimo salto di qualità alla rosa di Sarri. Ex compagno di Ronaldo al Real Madrid, potrebbe essere questa la chiave per sbloccare un’ipotetica trattativa.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus | Ancelotti tenta il colpo bianconero

Calciomercato Juventus, gli occhi su Semedo

Altro calciatore che è finito nel mirino dei bianconeri è sicuramente Semedo del Barcellona. Connazionale di Cristiano Ronaldo, andrebbe a rinforzare la fascia destra, e sarebbe ben gradito dall’allenatore ex Napoli ed Empoli. Si lavora quindi per portare a termine l’operazione di mercato ed un trasferimento che garantirebbe alla Juventus un vero calciatore di qualità. Si può inoltre sfruttare l’amicizia che lega i due per portare avanti i primi contatti e per far si che si concretizzi l’interesse con l’arrivo del calciatore.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, futuro Icardi: dal PSG alla Juventus, parla Wanda Nara!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, due bianconeri sotto esame: rischio cessione

G.S.