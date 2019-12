Il futuro di Icardi potrebbe non essere al Psg ma in un altro top club europeo, il Real Madrid. Possibile scambio ‘galactico’ tra gli spagnoli e l’Inter



Il futuro di Icardi è nelle sue mani. A margine dei sorteggi degli ottavi di Champions League, il Direttore sportivo del PSG Leonardo non ha dato certezze assolute sulla permanenza del bomber argentino a Parigi oltre questa stagione. Ricordiamo che il club transalpino ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 70 milioni di euro, ma che ovviamente l’ultima parola spetterà al centravanti di Rosario. A tal proposito vanno segnalati alcuni rumors di calciomercato che lo danno non così sicuro di proseguire la sua avventura – che per ora sta andando alla grande con 13 gol in 16 partite – sotto la Tour Eiffel una volta concluso il prestito.

Calciomercato Inter, Icardi ‘sogna’ il Real Madrid. Perez può offrire un super scambio

In caso di non riscatto, Icardi tornerebbe a Milano ma con praticamente zero possibilità di rivestire la maglia dell’Inter. Il rapporto con il club targato Suning, a cui è legato fino al giugno 2022, e il mondo interista si è ormai chiuso bruscamente, per cui sarebbe pressoché inevitabile un’altra cessione, anche se stavolta a titolo definitivo. La straordinaria annata che sta vivendo al Paris Saint-Germain può senz’altro spingere un top club su tutti a tornare alla carica per il suo cartellino: il Real Madrid, che è anche la squadra dove sogna da sempre di giocare. Visto il flop del serbo Jovic, gli spagnoli sono di nuovo alla ricerca di un degno erede di Karim Benzema e l’attuale numero 18 del PSG – anche se le caratteristiche del francese e quelle del rosarino sono diverse – può rappresentare il profilo giusto per età e killer instinct. Per strapparlo ai nerazzurri, Florentino Perez potrebbe mettere sul tavolo una proposta di 50-60 milioni di euro oppure offrire uno scambio con lo spagnolo Isco, trequartista che piace molto a Beppe Marotta e che non è certo al centro del progetto tecnico targato Zidane.

Calciomercato Inter, Icardi al Real per Isco: l’ostacolo può essere la Juventus

L’ostacolo all’affare tra Inter e Real potrebbe essere la Juventus, che sappiamo essere molto attratta da entrambi i giocatori. Anche per mera questione strategica, ovvero per mettere semplicemente i bastoni fra le ruote al suo ex amico Marotta, il CFO bianconero Paratici potrebbe ripiombare su Icardi o Isco – ma anche su tutti e due contemporaneamente dato che a giugno potrebbe aver bisogno sia di un nuovo bomber, e la stima di Sarri per ‘Maurito’ è ben nota, che di un fantasista come il 27enne di Benalmádena – per complicare quello che sarebbe uno scambio clamoroso.

