Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter grazie al bomber

La Juventus è pronta a cedere Mandzukic e l’ultima offerta è tra le più insospettabili in questo pazzo inverno italiano

La Juventus è pronta a cedere Mandzukic e l’ultima offerta è tra le più insospettabili in questo pazzo inverno italiano. Il mercato potrebbe infatti riservare sorprese con i bianconeri che non aspettano altro che dire addio al croato che non ha praticamente mai calcato il campo durante la prima parte di stagione, finendo ai margini della rosa guidata da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, ecco chi punta Mandzukic

L’attaccante sicuramente partirà a gennaio, resta da capire con chi si accaserà. L’ultima idea viene dalla nostra Serie A, con l’Atalanta che avrebbe manifestato, secondo quanto riportato da Il Giorno, il proprio interesse per l’esperto calciatore. Un colpo da novanta per festeggiare in gran modo l’arrivo agli ottavi di finale della Champions League e per puntare a passare addirittura il turno, provando a superare nel doppio confronto il Valencia. La Dea quindi punta all’attaccante, sfidando la concorrenza di Milan, Manchester United e dell’ultima arrivata Dalian Yifan.

Calciomercato Juventus, si valuta l’offerta dell’Atalanta

Ora la palla passa in mano alla Juventus e lo stesso Mandzukic. Da capire in prima istanza se al calciatore faccia piacere questa destinazione, poi da comprendere anche le volontà della società bianconera. La dirigenza preferirebbe infatti vendere il giocatore all’estero, per non andar a rafforzare le concorrenti, ma potrebbe essere fatta un’eccezione anche in virtù del buon rapporto tra le due società e soprattutto in ottica futuro. Vista la gran rosa della Dea, non è da escludere che nascano poi nei prossimi mesi trattative volte a “ricambiare” la Juventus del favore. D’altro canto l’affare che porterebbe il croato a Bergamo farebbe da apripista per un altro grande affare, quello legato a Dejan Kulusevski. Il calciatore è seguito anche dall’Inter, ma Paratici potrebbe beffare la concorrenza giocandosi la carta Mandzukic e assicurandosi, per il prossimo anno, il talento che sta illuminando il Parma ma che è di proprietà atalantina.

G.S.