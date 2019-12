Lautaro Martinez potrebbe lasciare i nerazzurri nel prossimo calciomercato Inter estivo. Occhio alla Premier League per la sostituzione dell’attaccante argentino

Suning punta a blindare Lautaro Martinez con un contratto più ricco, al contempo però il suo amministratore delegato Marotta apre nemmeno tanto velatamente a una sua partenza nel prossimo calciomercato estivo. Sull’attaccante argentino, esploso in questa stagione dopo un anno di apprendistato, ci sono adesso quasi tutti i top club europei, dal Barcellona al Manchester City passando per Real Madrid, Atletico e Manchester United. Ognuno di questi, volendo, sarebbe in grado di pagare la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valida solo per l’estero oltre che dal 1° al 15 luglio di ogni anno.

Calciomercato Inter, nome a sorpresa per l’eredità di Lautaro: che ‘scippo’ ad Ancelotti!

Con 111 milioni di euro in tasca, l’Inter avrebbe la possibilità di portarsi a casa un altro grandissimo talento. Nei giorni scorsi è stata lanciata la candidatura del norvegese Halaand, nel mirino già di Juventus e Napoli, ma in caso di cessione del classe ’97 gli uomini mercato nerazzurri potrebbero verosimilmente indirizzarsi non su una punta centrale di sfondamento come il 19enne del Salisburgo, bensì su un attaccante più tecnico e rapido in grado di integrarsi alla perfezione con Lukaku. Il profilo ideale potrebbe essere rappresentato da Richarlison, brasiliano dell’Everton protagonista nella Copa America della scorsa estate vinta appunto dalla Nazionale verde-amarelo. Ai ‘Toffees’ dal 2018, il 22enne di Nova Venecia ha avuto nell’ultimo anno e mezzo una crescita fisica e tattica notevole che gli consente di ricoprire qualsiasi ruolo nella zona offensiva, dall’esterno alla seconda fino addirittura alla prima punta. Il classe ’97 è di fatti il pezzo da novanta della squadra inglese, quint’ultima in Premier e ora affidata a Carlo Ancelotti.

Calciomercato Inter, ecco il prezzo di Richarlison

Richarlison è stato strappato al Watford dei Pozzo diciassette mesi fa per 56 milioni di euro ed è l’acquisto più caro della storia dell’Everton. Per cederlo, la società che oggi fa capo al magnate iraniano Farhad Moshiri potrebbe chiedere almeno 80 milioni.

