Carlo Ancelotti potrebbe guardare in Serie A e proprio in casa dell’ex Napoli per rinforzare tra gennaio e giugno il suo Everton. Possibile sgarbo a De Laurentiis

Ancelotti riparte subito. Appena otto giorni dopo essere stato esonerato dal Napoli, l’allenatore di Reggiolo si accomoda sulla panchina dell’Everton quint’ultimo in Premier League con 18 punti. Manca solo l’ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi: stando alle indiscrezioni di calciomercato il 60enne dovrebbe firmare un contratto di quattro anni e mezzo a cifre molto importanti, da top three del massimo campionato inglese. A Liverpool sarà seguito dallo staff avuto pure in azzurro, eccetto che dal preparatore dei portieri. Suo figlio Davide gli farà da assistente, mentre come vice avrà Duncan Ferguson che era subentrato ad interim a Marco Silva conquistando una vittoria contro il Chelsea e un pareggio all’Old Trafford contro il Manchester United.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Napoli, retroscena Ancelotti: voleva l’addio di un big!

Calciomercato Napoli, Ancelotti e lo ‘sgarbo’ a De Laurentiis

Per rinforzare i ‘Toffees’, Ancelotti potrebbe guardare in Serie A. Nello specifico proprio nel suo Napoli fino allo scorso 10 dicembre. Si parla di un possibile interesse per Piotr Zielinski, mentre per quanto riguarda l’attacco – uno dei maggiori punti deboli della formazione inglese – non è escluso che possa decidere di puntare su Dries Mertens. L’attaccante belga è da tempo in rotta con la società partenopea, anche se negli ultimi giorni ci sarebbe stato un leggero riavvicinamento. De Laurentiis potrebbe opporsi alla sua cessione a gennaio, specie all’Everton, in tal caso l’allenatore con cinque Champions League in bacheca (comprese le due da giocatore) potrebbe optare per il grande ‘sgarbo’ rimandando l’ingaggio del 32enne alla prossima stagione e quindi a costo zero dato che il suo contratto con gli azzurri termina a giugno. Per il classe ’87 di Leuven dovrebbe comunque sconfiggere una concorrenza importante, Manchester United e Inter su tutti. Marotta e Conte pensano a lui come vice di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Napoli, Sarri insiste per Allan: scambio folle con la Juventus

Calciomercato, Ancelotti ‘pericolo’ per il Milan

Non solo il Napoli, il ritorno in pista di Ancelotti dovrebbe preoccupare anche il Milan. Sempre per rinforzare il reparto avanzato dell’Everton, infatti, il classe ’59 potrebbe puntare anche su un certo Zlatan Ibrahimovic. Con il campione svedese c’è un feeling straordinario e questo potrebbe spostare l’ago della bilancia in favore dei ‘Toffees’. Il tutto a danno dei rossoneri che sono ancora in attesa di una risposta del 38enne, anche se Boban e Maldini hanno già cominciato a guardarsi intorno per delle soluzioni alternative.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro addio: incontro con gli agenti