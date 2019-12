Inter a caccia di rinforzi per il calciomercato di gennaio. Conte ha richiesto elementi d’esperienza, Vidal su tutti. La società invece preferirebbe investire su un profilo più giovane come Kulusevski.

L’Inter, in piena corsa per lo scudetto, a caccia di rinforzi nel calciomercato di gennaio. Antonio Conte ha più volte alzato la voce, sia pubblicamente che dentro le mura di Appiano Gentile, con l’obiettivo di incassare il via libera al rafforzamento della rosa nerazzurra per la seconda parte di stagione. Un mercato che può essere basilare per il club di Suning nel testa a testa con la Juventus e poter duellare così con i bianconeri fino al termine del campionato.

Tra Conte e la dirigenza interista ci sarebbero però delle divergenze a monte, legate alle strategia sulla prossima campagna trasferimenti. L’ex Ct della Nazionale preferirebbe degli elementi d’esperienza, già pronti alla battaglia e dal pedrigree importante. Giocatori insomma già fatti e che non avrebbero bisogno di un periodo di rodaggio per inserirsi. Identikit che corrisponderebbe alla perfezione a quello di Arturo Vidal, da tempi non sospetti in cima alla lista dei desideri di Conte. Il cileno, fin dalla scorsa estate, è finito sotto la lente d’ingrandimento del mister salentino. Operazione però alquanto complicata con il Barcellona, non intenzionato a liberarlo in prestito con diritto di riscatto. E la valutazione dei blaugrana, tra i 15 e i 20 milioni di euro, non trova il benestare di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, tra Vidal e Kulusevski: scontro Conte-Suning

Profili alla Vidal, come ad esempio Giroud e Marcos Alonso, che si scontrano però con la volontà di Suning e degli uomini mercato di Viale della Liberazione di puntare sui top-player del domani: giovani prospetti abili per il presente, ma soprattutto potenziali crack per il futuro. La società preferirebbe investire determinate cifre sulla linea verde, andando a cozzare invece con volontà del proprio tecnico. Kulusevski è una pista che ingolosisce Marotta ed Ausilio in questo senso, con la proprietà cinese che potrebbe dare il via libera anche a gennaio per l’assalto al gioiello dell’Atalanta, in prestito al Parma. Lo svedese è valutato non meno di 30 milioni di euro dagli orobici, con De Paul che è un’altra pista da seguire con attenzione per l’Inter. Gli scouts della ‘Beneamata’ hanno visto all’opera a più riprese l’argentino dell’Udinese, ultima la sfida di Torino contro la Juventus. Per il vice-Lukaku,infine, la dirigenza interista valuterebbe il ritorno di Pinamonti o l’opzione Petagna. Tutte idee che, inevitabilmente, non accontenterebbero al 100 per cento Antonio Conte…

