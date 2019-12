Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: la verità

Calciomercato Juventus, tutta la verità sul possibile addio di Cristiano Ronaldo e sul rapporto con Sarri: gli scenari

Comunque vada, la Juventus chiuderà in testa alla classifica anche il 2019. La vittoria per 2-1 in casa della Sampdoria conferma i bianconeri in vetta, ora si attende la risposta dell’Inter contro il Genoa. I nerazzurri devono vincere per mantenere il passo e restare appaiati, viceversa cederanno il comando in solitaria ai campioni d’Italia. La compagine di Sarri intanto si prepara alla Supercoppa italiana, a Riad contro la Lazio, per provare a brindare al nuovo anno con un nuovo trofeo in bacheca.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Cristiano Ronaldo: dall’addio alla permanenza

Nelle ultime gare, la Juventus ha potuto contare su un Cristiano Ronaldo nuovamente tirato a lucido. La rete del portoghese contro la Sampdoria, con uno stacco imperioso degno di Michael Jordan, ha fatto il giro del web. La sesta in totale nelle ultime cinque gare, per un dicembre nuovamente ai livelli che gli competono. Serie aperta di gol contro Sassuolo, Lazio, Bayer Leverkusen, Udinese (doppietta) e quindi la Samp. Con la Lazio, vorrebbe ripetersi nuovamente per mettere la firma su un altro grande successo bianconero. I malumori di novembre, con le sostituzioni a gara in corso da parte di Sarri, sembrano soltanto un ricordo. Sfumano dunque le voci di un addio prematuro a fine stagione, CR7 vuole essere protagonista ancora a lungo con la maglia della Juve. Magari provando a trascinarla, nella seconda parte della stagione, verso quella Champions League che da tanto tempo manca a Torino.

Calciomercato Juventus, gli scenari futuri della carriera di CR7

Il fuoriclasse lusitano, soprattutto, si sente ancora fortemente competitivo e non intende smettere tanto presto. L’obiettivo è confermarsi a grandi livelli fino ai 40 anni, motivo per il quale le sirene cinesi sono state respinte con decisione. Non fa per lui una chiusura dorata in un cimitero degli elefanti. Quando si concluderà la sua avventura con la Juventus, le opzioni principali portano a un ritorno in Premier League (probabilmente al Manchester United), a un ritorno ‘a casa’ con lo Sporting, oppure a un’ultima grande avventura con la maglia del Psg.

