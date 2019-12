Da pochi minuti è arrivata la notizia che spiazza i due top club italiani, Juventus e Inter: ufficiale il rinnovo del giocatore

Da pochi minuti la notizia ufficiale, che ha spiazzato Juventus e Inter, che avevano pensato proprio al difensore belga per rinforzare il reparto arretrato. Il Tottenham ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo contrattuale del giocatore fino al 2023 di Toby Alderweireld. Arrivato dall’Atletico Madrid nel 2015, ha collezionato ben 179 presenze in tutte le competizioni con gli Spurs. Il belga, in scadenza di contratto a giugno 2020, ha così deciso di continuare la sua esperienza con il club inglese allontanando definitivamente le sirene di mercato riguardanti anche altre big d’Europa e d’Italia, come Juventus e Inter. Con la maglia della Nazionale belga è stato protagonista a due Mondiali (2014 e 2018) e agli Europei del 2016.

Calciomercato Inter e Juve, addio a Alderweireld

In questa prima parte di stagione il belga ha collezionato ben 1800 minuti con il Tottenham confermandosi sempre al centro del progetto “Spurs“, anche dopo l’esonero di Pochettino con l’arrivo di Mourinho. Proprio il manager portoghese avrebbe così convinto lo stesso giocatore belga a continuare la sua esperienza con il club inglese in vista delle prossime stagioni.

Proprio nelle scorse settimane lo stesso “Special One” aveva svelato in conferenza stampa la situazione contrattuale dei diversi calciatori in scadenza di contratto: “Non parlerò di ogni singolo giocatore e delle situazioni contrattuali ma se ti dicessi di non aver parlato col presidente del futuro di Eriksen, Alderweireld e Vertonghen, mentirei. Sto parlando con lui al riguardo e allo stesso tempo sto parlando anche con i giocatori”. Ora per Toby Mourinho può esultare visto il rinnovo ufficiale sottoscritto dal giocatore nel mirino di Juventus e Inter.

S.I.